Despeje de cortes de ruta en Bolivia deja detenidos y dos policías heridos

Campesinos e indígenas bolivianos partidarios del expresidente Evo Morales, protestan contra un segundo aplazamiento de las elecciones generales debido a la pandemia covid-19, en El Alto, Bolivia, el 28 de julio de 2020 Bolivia postponed its general elections for a second time -originally supposed to be held in May, then rescheduled for September 6- because of the coronavirus pandemic, putting it off until October 18, officials said.

AIZAR RALDES AFP