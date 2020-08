Los asintomáticos tienen tanto covid-19 en su organismo como los sintomáticos, dice estudio

Anuncios Lee mas

Washington (AFP)

Un estudio detallado de 303 personas en Corea del Sur mostró que un 29% de los infectados con el coronavirus nunca desarrolló síntomas, sin embargo esos infectados portaron tanta carga del virus dentro de su organismo como las personas sintomáticas.

El estudio, publicado el jueves por la revista estadounidense Jama Internal Medicine, se centró en un brote del virus en un grupo religioso surcoreano en Daegu, durante febrero.

Las autoridades decidieron colocar los casos positivos con pocos o ningún síntoma de forma aislada en un edificio del gobierno, allí médicos monitorearon meticulosamente sus síntomas y probaron su carga viral regularmente.

El grupo monitoreado, en el marco del estudio dirigido por Seungjae Lee de la Universidad de Soonchunhyang, era joven, con 25 años de promedio entre sus integrantes.

De 303 personas, 89 nunca desarrollaron síntomas, es decir un 29%.

La lección principal es que las concentraciones de virus en pacientes asintomáticas fueron "similares a la de los pacientes sintomáticos", informaron los autores.

Fueron 21 las personas que se presentaron inicialmente como positivas para la covid-19 y sin síntomas, pero terminaron teniendo síntomas. Esto confirma que muchos estudios que prueban a los pacientes solo una vez, pueden confundir casos pre y asintomáticos.

Pero encontrar partículas virales residuales en la nariz, la garganta o los pulmones no significa necesariamente que estas personas fueran contagiosas. Esta es una de las grandes preguntas en medio de la pandemia: ¿en qué medida son los casos asintomáticos vectores del virus? Por un lado, no tosen, pero por otro lado no se aíslan y están en contacto con otras personas.

"Es importante destacar que la detección de ARN viral no es sinónimo de la presencia de un virus infeccioso y transmisible", advirtieron los autores del estudio.

Se necesitan grandes estudios epidemiológicos y experimentales para encontrar respuesta a esta interrogante.

