Golfista chino Li sorprende al tomar el liderato de Campeonato de la PGA

San Francisco (AFP)

El joven golfista chino Haotong Li chino sorprendió el viernes al tomar la delantera en la segunda ronda del Campeonato de la PGA, primer Grand Slam de la temporada, a dos golpes de distancia de un grupo de seis jugadores que incluye al estadounidense Brooks Koepka.

Después de su sólido arranque del jueves, Tiger Woods tuvo una jornada complicada en San Francisco (California) al firmar una tarjeta de 72 golpes, dos sobre par.

La estrella estadounidense, de 44 años, logró superar el corte pero cayó del puesto 20 al 45, terminando la ronda con cuatro bogeys y con problemas con su nuevo putter.

"Hoy me costó mucho trabajo conseguir la velocidad de los greens", reconoció Woods, que no pierde la confianza en levantar el domingo su 16º torneo de Grand Slam en el inusualmente silencioso TPC Harding Park, donde no se permite la entrada a espectadores por la pandemia de coronavirus.

De su lado, el español Jon Rahm, quien aspira a recuperar el número uno mundial perdido la semana pasada ante Justin Thomas, hizo una tarjeta de 69 golpes, uno bajo par, con la que avanzó del puesto 48 al grupo en la posición 31.

El líder en solitario al inicio del fin de semana será Haotong Li (114º del ranking de PGA), que brilló el viernes con una tarjeta de 65 golpes, cinco bajo par, impulsada por cinco birdies al arranque de la jornada.

Li, quien cumplió 25 años el lunes, se convirtió en el primer golfista chino en liderar un torneo de Grand Slam pero, ante la prensa, fue prudente sobre sus posibilidades de levantar el primer 'Major' masculino para su país.

"Aún faltan dos rondas. Un largo camino por recorrer. Solo quiero jugar lo mejor posible. Si pasa, pasa", dijo Li, que cuenta con dos victorias en el circuito Europeo.

"Realmente no tenía ninguna expectativa porque en los últimos meses estuve en casa sin hacer nada. Solo quiero salir a divertirme", afirmó el golfista, cuyo mejor resultado en un 'Major' es su tercer puesto en el Abierto Británico de 2017.

En el circuito femenino, Feng Shanshan hizo historia en 2012 al convertirse en la primera jugadora china en ganar un torneo de Grand Slam en el Campeonato PGA femenino.

- Koepka al acecho -

A dos golpes de distancia de Li, el ex número uno mundial Brooks Koepka, que persigue su tercer título consecutivo del Campeonato de la PGA, pudo mantenerse en el grupo en la segunda posición terminando el día con 68 golpes, dos bajo par.

Koepka, de 30 años, cerró su ronda con un birdie en el hoyo 18 con un mágico tiro desde el búnker. "Increíble. Esa pelota estaba un pie por encima de mis pies", dijo el golfista de Florida.

"Me gusta la posición en la que estoy. Estoy emocionado para el fin de semana", reconoció Koepka, quien restó importancia al tratamiento que recibió durante la jornada por dolor en la cadera.

De su lado, el mexicano Abraham Ancer (número 23 mundial) terminó en la posición 31 con una actuación de 70 golpes (par) y el argentino Emiliano Grillo (132) en la 44 también con 70 golpes.

El mexicano Carlos Ortiz, el colombiano Sebastián Muñoz y los españoles Sergio García, Rafa Cabrera Bello y Jorge Campillo no pasaron el corte.

Después de varios días con neblina, las condiciones meteorológicas en el campo mejoraron en la mañana del viernes aunque siguió habiendo presencia de viento.

- Clasificación del torneo Campeonato de la PGA tras la segunda ronda del viernes (par-70):

1 . Haotong Li (CHN) 132 (67-65)

2 . Tommy Fleetwood (ENG) 134 (70-64)

. Jason Day (AUS) 134 (65-69)

. Daniel Berger (USA) 134 (67-67)

. Brooks Koepka (USA) 134 (66-68)

. Justin Rose (ENG) 134 (66-68)

. Mike Lorenzo-Vera (FRA) 134 (66-68)

8 . Cameron Champ (USA) 135 (71-64)

. Paul Casey (ENG) 135 (68-76)

. Brendon Todd (USA) 135 (65-70)

11. Lanto Griffin (USA) 136 (68-68)

. Xander Schauffele (USA) 136 (66-70)

. Dustin Johnson (USA) 136 (69-67)

. Bernd Wiesberger (AUT) 1146 (68-68)

