Líbano: continúa la búsqueda de desaparecidos en medio de protestas, ayudas y caos en Beirut

Tras cuatro días de la explosión, los rescatistas continúan buscando a unas 60 personas desaparecidas, en una ciudad convulsionada por la destrucción y la ira social.

Más devastada que en tiempos de guerra, la capital del Líbano amanece en ruinas y anochece ardiendo en protestas. Durante el día, los grupos de búsqueda continúan adelantando labores de rescate en compañía de perros y brigadas internacionales para dar con el paradero de unas 60 personas, cifra que podría ser mayor, ya que las listas se siguen revisando.

"Hay 25 cuerpos no identificados, pero no estamos seguros de si están dentro de los 60 desaparecidos o no", aseguró un portavoz del Ministerio de Salud.

De acuerdo con el último balance oficial difundido el 7 de agosto por esta cartera, 154 personas perdieron la vida y más de 5.000 resultaron heridas, de las cuales unas 120 están en estado crítico y un 20% está hospitalizado.

Las esperanzas traslúcidas de los libaneses, se mezclan con el deterioro de la vida diaria, el luto por sus muertos, la desazón de sus bolsillos vacíos (el 45% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza) y se alimentan de las ayudas internacionales y las promesas de reconstruir la capital de un país que languidece ante los ojos del mundo.

Francia coordina la asistencia internacional para el Líbano

La comunidad internacional se moviliza para reconstruir Beirut. El presidente francés Emmanuel Macron organizará una videoconferencia de donantes el domingo 9 de agosto, que será copresidida por las Naciones Unidas y a la que asistirá el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se espera que de esta reunión se decida cómo distribuir la ayuda para que beneficie directamente a la gente.

Por su parte, el jefe de la Liga Árabe (organización que agrupa a los Estados árabes del Medio Oriente y el Magreb), Ahmed Aboul Gheit, dijo este 8 de agosto que buscará movilizar los esfuerzos árabes para brindar apoyo a la nación.

En declaraciones a los periodistas después de una reunión con el presidente libanés Michel Aoun, Gheit dijo que la liga de estados árabes con sede en El Cairo estaba lista para ayudar en la investigación de la explosión, pero el mandatario libanés se opuso de tajo a la idea de aceptar una comitiva internacional para investigar los hechos.

"Estamos dispuestos a ayudar con todos nuestros medios", dijo, y agregó que participará en una conferencia telefónica internacional que será organizada por Francia el domingo para discutir la ayuda al Líbano .

Las autoridades turcas pusieron a disposición del Gobierno libanés el puerto de la ciudad de Mersin, en el Mediterráneo hasta que se reconstruya el de Beirut, para asegurar que siga llegando asistencia humanitaria y alimentos a la ciudad. Además se ofrecieron a ayudar en su construcción.

Las protestas sociales reverdecen a la luz de la destrucción de Beirut

La desolación ha reavivado unas protestas que nacieron de la crisis económica, reverdecieron a la luz de la pandemia y volvieron explotar tras los dos estallidos que volaron media ciudad.

Varios cientos de manifestantes comenzaron a reunirse en la Plaza de los Mártires en el centro de la ciudad para manifestarse contra el manejo del gobierno sobre la mayor explosión en la historia de Beirut.

Manifestantes protestan cerca al parlamento de Beirut, Líbano, en medio de la crisis acentuada por la explosión en el puerto de la ciudad. 7 de agosto de 2020. © Mohamed Azakir /Reuters

El gobierno se ha comprometido a exigir responsabilidades a los responsables, pero esto no sacia la desconfianza, el recelo y la ira de los ciudadanos ante la elite gobernante. Algunos residentes, que luchan por limpiar sus casas destrozadas, se quejan de que el gobierno que consideran corrupto los ha decepcionado nuevamente.

"No confiamos en nuestro gobierno", dijo la estudiante universitaria Celine Dibo mientras limpiaba la sangre de las paredes de su destrozado edificio de apartamentos. "Ojalá las Naciones Unidas se hicieran cargo del Líbano".

Parlamentarios de oposición se unen a las manifestaciones

El Partido Kataeb conformado por un grupo cristiano que se opone al gobierno respaldado por Hezbollah, alineado con Irán, anunció renuncia de sus tres legisladores del Parlamento.

"Invito a todos los honorables (legisladores) a renunciar para que la gente pueda decidir quién los gobernará, sin que nadie les imponga nada", dijo el jefe del partido, Samy Gemayel, al anunciar la medida durante el funeral de un destacado miembro del grupo que falleció en la explosión.

8. Este suceso, uno de los peores en la historia del país, llega a unos días después de que se conociera el veredicto final del Tribunal Especial para el Líbano, encargado de juzgar el atentado con coche bomba que en 2005 acabó con la vida del ex primer ministro Rafik Hariri, el última gran ataque del que había sido escenario Beirut. © Patrick Baz / AFP

El mal manejo de la crisis tras la explosión, la hipótesis de negligencia que habría detonado los dos estallidos, la crisis económica, la falta de gestión y la corrupción, son solo algunas de las principales aristas de una problemática que se ha venido gestando desde años.

Incluso varios ciudadanos dijeron que no les sorprendió en absoluto que el presidente francés Emmanuel Macron hubiera visitado sus barrios destruidos cerca del epicentro de la explosión esta semana, mientras que los líderes libaneses no lo habían hecho.

"Vivimos en la zona cero. Espero que otro país se apodere de nosotros. Nuestros líderes son un grupo de personas corruptas", dijo la psicóloga Maryse Hayek, de 48 años, cuya casa de sus padres fue destruida por la explosión.

Este sentimiento se extendió inmediatamente después de la explosión. Al día siguiente, se creó una petición en línea en Avaaz que han firmado más de 57.000 personas para "poner al Líbano bajo un mandato francés durante los próximos 10 años" a partir del 7 de agosto por la mañana.

