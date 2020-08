Verstappen interrumpe el dominio de los Mercedes en el GP del 70 Aniversario

Anuncios Lee mas

Silverstone (Reino Unido) (AFP)

El holandés Max Verstappen (Red Bull) ganó este domingo el Gran Premio del 70 Aniversario de la Fórmula 1 en el circuito de Silverstone, Reino Unido, por delante de Lewis Hamilton (Mercedes) gracias a una mejor estrategia de gestión de neumáticos.

Es la primera vez desde el inicio de la temporada 2020 que los Mercedes caen derrotados, aunque Hamilton conserva el liderato del campeonato por delante de Verstappen, con 30 puntos de ventaja.

Sin embargo, su compañero Valtteri Bottas, que terminó tercero este domingo, perdió la segunda plaza en la clasificación, en detrimento del piloto de Red Bull.

"No lo he visto venir", aseguró el holandés de 22 años, que consigue el noveno triunfo de su carrera en la F1. Verstappen concluyó con más de 11 segundos de ventaja sobre Hamilton y controló la prueba merced a una mejor elección de neumáticos.

"He hecho una buena salida que me ha permitido conseguir la tercera posición y eso me ha ayudado mucho. Podía ver que los dos Mercedes delante de mí tenían problemas con sus ruedas y me acerqué", analizó el ganador. "Una vez se han detenido para cambiar de neumáticos, he podido tomar un buen ritmo", añadió.

Prueba de que la escudería austríaca siguió una mejor estrategia, el ingeniero de carrera de Verstappen le acompañó en el podio para recibir el trofeo de constructor ganador.

Hamilton, por su parte, explicó que la degradación de sus propias gomas le sorprendió y que desconocía el motivo. La semana pasada ganó el GP de Gran Bretaña en esta misma pista de Silverstone con tres ruedas, luego de pinchar en la última vuelta.

Bottas también pinchó y sin duda ese susto llevó a Mercedes a ser más prudente este domingo.

Aún con todo, Hamilton se alegró este domingo por el hecho de que el triunfo de Verstappen y Red Bull aportará mayor intriga al campeonato. Esta temporada aspira a elevar su séptimo título mundial, lo que le igualaría con el piloto alemán Michael Schumacher.

- Sainz fuera de los puntos -

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) se hizo con la 4ª posición después de efectuar una sola parada para cambiar de neumáticos, cuando los tres primeros clasificados pararon dos veces.

Eso le permitió compensar la falta de competitividad actual de los Ferrari, que plasma el papel de su compañero Sebastian Vettel, duodécimo.

En un día caluroso y también ventoso, la carrera tuvo las paradas como protagonistas.

Bottas, que salía desde la 'pole position', lideró la prueba en las primeras vueltas pero cedió el liderato a Verstappen cuando paró para cambiar de gomas. Enseguida Hamilton intentó adelantar al joven holandés, aunque sin fortuna.

Mercedes apostó desde el inicio por neumáticos más blandos que en principio debían permitir una mayor adherencia pese a que se consumieran a mayor velocidad. Por contra, Red Bull escogió comenzar con unas ruedas más duras, en teoría menos rápidas pero que, gracias a su mayor resistencia, hicieron que Verstappen rodara más rápido.

"Hemos gestionado nuestras gomas desde el principio" de la prueba, apuntó Bottas.

"Al principio de la carrera intenté mantener el contacto con Valtteri y luego traté de conservar mis neumáticos pero no había nada que hacer", indicó de su lado Hamilton.

Muy relajado, Verstappen se permitió en los últimos giros del GP bromear con su ingeniero, recordándole que tenía que lavarse las manos.

El español Carlos Sainz (McLaren) se quedó este domingo fuera de la zona de puntos y solo pudo ser 13º.

Como todos los anteriores esta temporada, el quinto Gran Premio del año se celebró a puerta cerrada a causa del coronavirus.

La próxima carrera en el calendario es el Gran Premio de España en Montmeló (Barcelona), el próximo fin de semana, también sin espectadores.

© 2020 AFP