Hong Kong: arrestan al empresario Jimmy Lai y a la activista Agnes Chow

Lai y Chow forman parte de un grupo de diez personas que fueron apresadas este 10 de agosto en el marco de la nueva ley de seguridad nacional proclamada en Hong Kong por China. Las detenciones llegan luego de que Estados Unidos impusiera varias sanciones contra altos funcionarios de Hong Kong.

La policía de Hong Kong informó este lunes 10 de agosto sobre el arresto de nueve hombres y una mujer, entre los 23 y 72 años, sin mencionar sus nombres. Entre los cargos de los que fueron acusados señalaron el de “colusión con elementos externos/ países extranjeros para poner en riesgo la seguridad nacional y conspirar para defraudar”, entre otros.

El medio 'Apple Daily' transmitió en vivo en su cuenta de Facebook el allanamiento de la policía tras el cual resultó detenido su propietario, Jimmy Lai. En las imágenes se pudo observar a los oficiales escarbando entre los documentos de la redacción e indagando por las identificaciones del personal.

【蘋果fb live】黎智英被捕 警方進入蘋果日報大樓 【蘋果fb live】黎智英被捕 警闖蘋果日報大樓搜查 #港版國安法 【近200警員入《蘋果》大樓 黎智英被押返辦公室搜查】 https://bit.ly/2DTlw75 【《蘋果》總編要求在場監察 遭警推開兼喝斥告阻差辦公】 https://bit.ly/3gLjAw5 【警大舉搜查任意翻閱記者文件 記協主席斥如第三世界:震撼恐怖可悲】 https://bit.ly/30J1UMg 【黎智英被查6小時後開腔「煮到嚟咪食」 社長張劍虹同被警帶走:《蘋果》一定可撐落去!】 https://bit.ly/33HP7eP ============= 💪🏼 VIP撐《蘋果》計劃 每月$300起 https://bit.ly/30DSNv1 ============= 🍎 黎智英:經營非常困難 請支持訂閱 https://bit.ly/2VLuV6g ============= 🌎《蘋果》英文版現已上架 https://bit.ly/2XLjbRZ Publiée par 香港蘋果日報 sur Dimanche 9 août 2020

“No nos podemos preocupar tanto, solo podemos ir con la corriente”, dijo Lai antes de ser escoltado hacia un auto de la policía. Según las autoridades, la operación contó con la participación de 200 uniformados y se recolectaron 25 cajas de evidencias.

Jimmy Lai huyó de China continental y llegó a Hong Kong cuando tenía 12 años. Hoy el empresario de 71 años es una de las figuras más reconocidas por sus críticas al Gobierno central, el Partido Comunista Chino y su brazo en el gobierno hongkonés.

Lai es un visitante asiduo de Washington, Estados Unidos, y se ha reunido con Mike Pompeo, secretario de Estado de ese país, para discutir la situación en el distrito especial chino. El funcionario reaccionó este lunes y afirmó que estaba “profundamente preocupado” por la noticia del arresto de Lai.

“Seguiremos como siempre”, dijo el editor del 'Apple Daily' tras arrestos

Además del dueño del medio, la policía detuvo a Cheung Kim-hung, director ejecutivo de la organización. Ryan Law, editor jefe de 'Apple Daily', dijo a la agencia Reuters que el periódico no se dejaría intimidar. “Business as usual” (o “seguiremos como siempre”), dijo el periodista investigativo.

Steven Butler, coordinador de programa para Asia del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), dijo que el arresto “confirma los peores miedos acerca de que la ley de seguridad nacional de Hong Kong será usada para suprimir opiniones críticas pro-democracia y restringir la libertad de prensa”.

La nueva normativa castiga con penas que pueden alcanzar hasta la cadena perpetua los actos que China considere como sedición, secesión, terrorismo o conspiración con actores extranjeros. Para muchos en Occidente, la nueva ley atenta contra el principio de “un país, dos sistemas” que empezó a regir en Hong Kong cuando el territorio fue entregado a China por parte del Reino Unido en 1997.

El activista Josua Wong dijo en su cuenta de Twitter que “aún si el 'Apple Daily' publica una pila de papel blanco mañana, iremos a comprar una copia”. En el grupo de detenidos de este lunes también están tres compañeros de Wong, entre estos, la activista Agnes Chow.

La activista Agnes Chow, también tras las rejas

El activista Nathan Law informó de la detención el lunes en la noche: “Agnes Chow fue arrestada bajo la Ley de Seguridad Nacional y todavía estamos adquiriendo información sobre el contenido de la detención”, dijo Law en su cuenta de Twitter.

La activista Agnes Chow fue detenida en la noche del 10 de agosto de 2020 en Hong Kong. © Tyrone Siu / Reuters

Hace cinco días, en compañía de Wong e Ivan Lam, Chow dijo a los medios: “Por favor no olviden que no solo se trata de nosotros tres, sino que hay muchos hongkoneses, muchos jóvenes en Hong Kong que están enfrentando una situación aún más dura que la de nosotros”, afirmó luego de una diligencia judicial. “Así que nosotros no nos rendiremos y continuaremos luchando por la libertad y la democracia por Hong Kong”, dijo la activista.

La situación en Hong Kong, tras la entrada en vigor de la nueva ley de seguridad nacional, es seguida de cerca por la comunidad internacional que ha rechazado la amplitud del poder de China en ese distrito especial.

Con Reuters

