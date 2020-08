Crece la presión sobre el Gobierno libanés tras la explosión en Beirut

Al menos cuatro ministros del Gobierno libanés, entre los cuales el titular de Economía, han renunciado tras la masiva explosión en Beirut, que ha exacerbado la crisis económica y sanitaria en el país. Una ola de protestas cae sobre el Ejecutivo, al que exigen su inmediata dimisión.

Ya son cuatro los ministros que han abandonado el Gobierno de Michel Aoun en las últimas horas. Los titulares de Información y Medio Ambiente dejaron el cargo el domingo, mientras este lunes 10 de agosto lo ha hecho el de Justicia y el ministro de Economía ha presentado su dimisión.

Las renuncias se han dado en el marco de la creciente presión que enfrenta el Ejecutivo, rodeado de protestas que piden su dimisión después de la explosión masiva del pasado 4 de agosto, que mató a 158 personas y dejó heridas a unas 6.000, además de arrasar las viviendas de 250.000 personas.

La ira de los libaneses ha crecido desde que el propio presidente dijo que las 2.750 toneladas de nitrato de amonio causantes de la explosión habían permanecido almacenadas sin los controles de seguridad adecuados durante años en el puerto de Beirut, por lo que muchos han acusado a las autoridades de negligencia.

Un grupo de manifestantes durante una protesta tras la explosión el martes en el área del puerto de Beirut, en Beirut, Líbano, el 9 de agosto de 2020. © Goran Tomasevic / Reuters

"Todo el régimen necesita cambiar. No habrá diferencia si no hay un nuevo gobierno"

Las protestas se han intensificado, miles de manifestantes han salido a las calles a expresar su enojo contra un Gobierno al que responsabilizan de la crisis económica arraigada en la corrupción endémica, el despilfarro y la mala gestión de una élite política a la que acusan de explotar los recursos estatales para su propio beneficio.

Pero para muchos con las renuncias de los ministros no basta, ni siquiera con un nuevo gabinete. "Todo el régimen necesita cambiar. No habrá diferencia si no hay un nuevo gobierno", asegura el ingeniero Joe Haddad a la agencia de noticias Reuters. "Necesitamos elecciones rápidas".

El pasado sábado, el primer ministro, Hassan Diab, dijo que solicitaría elecciones anticipadas, pero a medida que pasan los días, las protestas se vuelven más intensas y el descontento mayor, en un país que no confía en los líderes locales, quienes han gobernado el país desde el conflicto de 1975-1990.

Un hombre con una mascarilla pasa junto a edificios y vehículos dañados cerca del lugar de la explosión del martes en el área del puerto de Beirut, Líbano, el 5 de agosto de 2020. © Aziz Taher / Reuters

"La economía ya era un desastre y ahora no tengo forma de volver a ganar dinero", dice Eli Abi Hanna, cuya casa y su taller de automóviles quedaron destruidos por la explosión. "Era más fácil ganar dinero durante la guerra civil, los políticos y el desastre económico lo han arruinado todo", asegura.

Tras años de despilfarro, son muchos los libaneses que dudan que un cambio sea posible. "No funcionará, son las mismas personas. Es una mafia", dice Antoinette Baaklini, empleada de una compañía de electricidad arrasada por la explosión, de la que lo único que queda es un grafiti que dice "todas las personas del mundo tienen electricidad, mientras nosotros tenemos burro".

La comunidad internacional desconfía de la transparencia del Gobierno

El 9 de agosto, una conferencia internacional de donantes organizada por Francia y las Naciones Unidas logró recaudar 298 millones de dólares para el país en medio de esfuerzos para convencer a las naciones del mundo a donar dinero a un Estado en cuyo Gobierno no confían ni sus propios ciudadanos.

El presidente Francés, Emmanuel Macron, quien lideró la campaña de donaciones, dijo que estas deberían ir acompañadas de una investigación independiente "sobre las causas de la catástrofe. Es una cuestión de confianza", aseguró el mandatario galo.

Sin embargo, su homólogo libanés no piensa lo mismo. Aoun consideró que "la demanda de una investigación internacional sobre el caso del puerto tiene como objetivo perder el tiempo" y aseguró que "el Poder Judicial debe ser rápido y sin apresurarse confirmar quién es el culpable y quién es inocente".

Vista aérea del daño masivo causado a los silos de grano del puerto de Beirut y el área circundante, el 5 de agosto de 2020. © AFP

La postura del mandatario ha servido para incrementar la desconfianza y sus declaraciones han levantado recelo. Días atrás, Aoun, aseguró, después de confirmar que el nitrato de amonio había permanecido en el puerto desde 2013, que la investigación no solamente estudiaría la hipótesis de negligencia si no también la una posible "interferencia extranjera".

Mientras tanto, a una semana de la explosión, los servicios de rescate continúan buscando entre los escombros con la esperanza de encontrar más sobrevivientes y la crisis política, económica y sanitaria se agudiza mientras los libaneses intentan reconstruir sus pérdidas.

