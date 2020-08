El camino hacia el colapso del Gobierno libanés

View this post on Instagram

🇱🇧 Una potente #explosión sacudió este 4 de agosto el puerto de #Beirut, la capital del Líbano, provocó daños estructurales y dejó un "número muy alto de heridos", adelantó el ministro de Salud, Hamad Hasan, a la televisión libanesa. . . El estallido, según lo indicado hasta el momento por la agencia estatal de prensa, 'NNA', y recogido por Reuters, se habría producido en el área en la que funcionaban algunos #almacenes de explosivos, aunque todavía no hay confirmación oficial ni claridad sobre lo que habría originado la ignición. . . La enorme columna de humo generada por el hecho fue reportada en redes sociales desde las zonas aledañas. . . #Líbano #Accidente #emergencia #bomberos #MedioOriente #miedo . . 📷: Reuters