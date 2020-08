La vuelta al mundo de France 24: Alemania abre algunas escuelas pese al temor a rebrotes

© France 24

Cuatro regiones de Alemania reabren sus escuelas para volver a clases en medio de fuertes críticas porque diversos sectores aseguran que no es buen momento para reactivar la escolaridad y menos si no se toman las medidas necesarias para evitar posibles rebrotes de Covid-19. Por otro lado, el Gobierno de Bolivia decidió cancelar el año escolar en todas sus modalidades, decisión que ha levantado una fuerte polémica. Entretanto, los estudiantes en México no volverán a las escuelas hasta que pase el riesgo epidemiológico.