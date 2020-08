Argentina no puede aceptar condiciones del FMI para un acuerdo, advierte presidente

Anuncios Lee mas

Buenos Aires (AFP)

Argentina no podrá aceptar condiciones de parte del Fondo Monetario Internacional, organismo con el cual pretende suscribir un nuevo programa tras quedar en suspenso el acuerdo stand-by de 2018 por unos 57.000 millones de dólares, advirtió este martes el presidente Alberto Fernández.

"No estoy en condiciones de aceptar ninguna condicionalidad. No estoy en condiciones porque Argentina no está en condiciones", dijo Fernández en una entrevista radial, al referirse a las negociaciones que comenzará próximamente con el FMI.

"Le pido que confíe porque nosotros no podemos aceptar condicionalidades que nos exijan ajustes, pero sabemos que debemos cumplir nuestras obligaciones", añadió.

Fernández destacó el apoyo que recibió Argentina del FMI en el proceso de reestructuración de unos 66.000 millones de dólares de deuda emitida en bonos bajo legislación extranjera, que debe cerrar el próximo 24 de agosto y que cuenta con la aprobación de los tres grandes grupos de acreedores.

"Si el Fondo dijo que, tal como estaba, la deuda no es sostenible es porque decían que Argentina no tiene de dónde sacar los recursos. Eso es lo mismo que decir que Argentina no tiene dónde ajustar", resaltó el mandatario.

"Estamos en un momento en donde todo está en discusión. Ya los dogmas del Fondo se cayeron a pedazos", insistió.

Argentina recibió unos 44.000 millones de dólares del FMI entre 2018 y 2019, durante el gobierno DE Mauricio Macri (2015-2019). Los vencimientos de ese préstamo comienzan a fines de 2021.

Al asumir en diciembre de 2019, Fernández renunció a los tramos pendientes del acuerdo stand-by y tiene planteado suscribir un nuevo programa con el FMI.

Sin embargo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, anticipó que la negociación será larga y compleja.

"No lo vemos rápido el acuerdo por la cantidad de cuestiones que hay que negociar", declaró Guzmán este martes en otra entrevista de radio, en la que aseguró que su país discutirá "cada detalle sobre la base de la prudencia".

"Va a llevar meses. Es posible que recién a comienzos del año que viene podamos cerrar", añadió el ministro.

En recesión desde 2018 y con una pobreza de cerca de 40%, la economía argentina sufrirá aún más este año por el impacto de la pandemia de la covid-19.

Según la más reciente previsión del FMI, en 2020 el Producto Interno Bruto tendrá una contracción de 9,9%.

La deuda pública argentina totaliza 324.000 millones de dólares, cerca de 90% del PIB.

© 2020 AFP