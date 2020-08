Detenido el expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram por "delincuencia organizada"

La Fiscalía General de Ecuador ordenó la detención del expresidente junto a la de un funcionario de Tránsito, a quienes se les investiga por presunta participación en una trama de delincuencia organizada relacionada con la venta irregular de insumos médicos.

Este 12 de agosto en horas de la madrugada la Policía de Ecuador irrumpió en la casa del expresidente Abdalá Bucaram (agosto 1996- febrero 1997), a quien la Fiscalía acusa de participar en una trama de delincuencia organizada por compra irregular de material sanitario.

"El expresidente Abdalá B. y un funcionario de la AMT (Agencia Metropolitana de Tránsito) son detenidos en allanamientos simultáneos ejecutados por la Fiscalía, en Guayas y Pichincha", informó el ente acusador desde su cuenta Twitter.

En el caso, la Fiscalía agregó que también está involucrado el hijo del exmandatario, Jacobo Bucaram, así como tres funcionarios de la AMT. La audiencia de formulación de cargos será en las próximas horas, en Quito.

En el caso, la Fiscalía agregó que también está involucrado el hijo del exmandatario, Jacobo Bucaram, así como tres funcionarios de la AMT. Contra los acusados se inició una investigación en el mes de mayo por su presunta participación en la compra irregular de insumos médicos.

Producto de la investigación, fueron detenidos en mayo, en la provincia de Santa Elena, dos israelíes a quienes se les acusaba de una presunta venta irregular de equipamiento médico. En una de sus declaraciones, los arrestados indicaron que fue a Jacobo Bucaram a quien vendieron los insumos.

Uno de los investigados por el caso Bucaram fue asesinado

El pasado 8 de agosto uno de los israelíes fue asesinado en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, donde ambos se encontraban recluidos. El sistema penitenciario ecuatoriano aseguró que recibió "golpes con un objeto contundente en la cabeza, que le causó la muerte".

El diario local ‘El Universo’ indicó que "el israelita fallecido, Shy Dahan, a quien se le registró en el proceso judicial como Sheinman T., fue uno de los dos detenidos que aseguró haber negociado por insumos médicos" con el hijo del expresidente Bucaram.

Héctor Vanegas, abogado del otro israelí identificado como Oren Sheinman y quien salió herido en el ataque, aseguró que en la víspera del asesinato se había producido en Ecuador "una diligencia que esclarecía varias redes delictivas y de corrupción" en el país gracias a su cliente.

Bucaram asegura ser víctima de extorsión por parte de la defensa uno de los detenidos

Por su parte, durante el pasado fin de semana, Abdalá Bucaram publicó en su cuenta de Twitter un audio en el que él mismo aseguraba haber sido extorsionado por Vanegas.

"Aquí está el audio de que denuncié que un ciudadano israelita me pedía ayuda porque su abogado le decía que podían dar cooperación eficaz si inculpa a mi hijo Jacobito, que no ha hecho nada malo porque no es pecado comerciar en el Ecuador", aseguró.

Por su parte, durante el pasado fin de semana, Abdalá Bucaram publicó en su cuenta de Twitter un audio en el que él mismo aseguraba haber sido extorsionado por Vanegas, afirmando que un ciudadano israelita le pedía ayuda porque su abogado le decía que podían dar cooperación eficaz si inculpaba a su hijo Jacobo.

En junio pasado, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que se había detenido a dos ciudadanos israelíes "a quienes se les encontró con dinero en efectivo", y que ambos habrían estado involucrados en la compra de insumos médicos para hacer frente a la pandemia de coronavirus en el país.

Según el Ministerio, los dos individuos habrían utilizado documentos falsos y se habrían hecho pasar por representantes de la DEA en Ecuador. También se informó que sobre uno de ellos recaían órdenes de arresto en Estados Unidos y en Panamá por delitos de estafa.

Por lo pronto, Romo ordenó el traslado de Bucaram a Quito, donde la titular de Gobierno aseguró que será un juez el que "tendrá que tomar decisiones" sobre si existe participación de Bucaram en el delito que se investiga.

Con EFE y medios locales

