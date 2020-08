Ceferin confía en el regreso del "viejo fútbol" en 2021

Anuncios Lee mas

"No hay plan B" para las competiciones europeas en 2021, asegura Aleksander Ceferin: el presidente de la UEFA es optimista ante la crisis sanitaria y afirmó este jueves, en una entrevista con la AFP, que confía en que el "viejo fútbol con espectadores" pueda regresar próximamente.

Pregunta: La 'Final 8' de la Liga de Campeones comenzó el miércoles en Lisboa. ¿Imaginó durante un tiempo no poder llegar a esto tras meses de incertidumbre?

Respuesta: "No, estaba seguro de que lo haríamos. Tuve momentos de nerviosismo, pero nunca renuncié a este proyecto. Lo único que no sabíamos era la posibilidad o no de tener espectadores. En este momento, todos los equipos están en Portugal, en una burbuja. Estoy mucho más tranquilo".

P: Teniendo en cuenta el aumento de infecciones en Europa, ¿se puede pensar en una Final 8 en terreno neutral para 2021?

R: "Soy optimista por naturaleza y creo que las cosas irán mejor el próximo año, que podremos recuperar el fútbol normal, el viejo fútbol con espectadores. Así que no tenemos un plan B (...) El mundo no puede detenerse para siempre por este virus. Espero que haya una vacuna, lo antes posible, así que no, no tenemos el plan de hacer el mismo torneo el próximo año".

P: De manera más general, ¿este formato puede inspirar futuras reformas de las competiciones europeas a partir de 2024?

R: "Trabajamos día y noche sobre los problemas relacionados con el COVID-19, así que todo lo que afecta a después de 2024 está un poco detenido, siendo sincero. Este torneo (la Final 8) podría ser interesante en el futuro, pero no creo que podamos hacerlo ya que el calendario es demasiado denso y tenemos que tener en mente las ligas nacionales. No sé cuándo insertar un torneo de una semana o de dos en mayo. Creo que es imposible (...) Vamos a comenzar en septiembre a hablar del futuro del fútbol europeo o mundial (...) Nos vamos a reunir todas las partes y veremos qué solución encontrarmos".

P: Hay casos de COVID-19 que han perturbado ya las rondas preliminares de la Liga de Campeones 2020-2021. ¿Teme por el desarrollo de la nueva edición?

R: "No imaginamos que la Liga de Campeones o la Europa League pueda jugarse en terreno neutral. Hablamos de rondas de clasificación que están teniendo lugar en este momento, en el que la situación es, digamos, bastante confusa, ya que algunos países están en la lista roja, otros en la lista verde. Algunos jugadores podrían ir a un país pero tendrían que plegarse a una cuarentena a su regreso. Hay un gran problema, no únicamente para las competiciones de clubes, sino también para las selecciones nacionales, ya que los jugadores vienen de países diferentes, con situaciones diferentes con la pandemia".

P: La Liga de Campeones y la Europa League representan cantidades enormes en derechos de televisión. ¿Espera pérdidas y de qué alcance serían?

R: "Es demasiado pronto para hablar de cifras y es confidencial, en algunos puntos. Pero si la situación se normaliza, digamos de aquí al próximo año, todo irá según lo previsto".

P: El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) dio recientemente la razón al Manchester City en su conflicto con la UEFA por el 'fair play' financiero. ¿Qué futuro tiene ese dispositivo de control del gasto?

R: "El fair-play financiero has sido una herramienta muy eficaz porque las pérdidas en el fútbol europeo han casi desaparecido. Pero tenemos que modernizarlo. Debemos quizás hablar de equilibrio de competencia. El equipo de competencia significa que debemos ver si los que gastan mucho deben pagar por los que no lo hacen".

P: Hasta ahora ha descartado siempre la idea de una 'Superliga' europea, deseada por varios grandes clubes. ¿Ha cambiado de opinión?

R: "La Liga de Campeones y la Europa League, como la UEFA, son marcas serias. Toda Superliga de 10, 12, 24 clubes se convertirá en aburrida. Cuando escuchas el himno de la Liga de Campeones, sabes de qué se trata... No veo cómo eso podría ser un éxito, aunque intenten hacerlo. Creedme, cuando habla a los grandes clubes, hay alguno que la menciona de vez en cuando (...) El resto entiende completamente que (la Liga de Campeones) es la mejor competición de fútbol".

