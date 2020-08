El colombiano Daniel Martínez gana por sorpresa un frenético Dauphiné

Anuncios Lee mas

Megève (Francia) (AFP)

Daniel Martínez (Education First), joven ciclista colombiano de 24 años, se llevó este domingo la 72ª edición del Critérium del Dauphiné por delante del francés Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), tras una última etapa loca con final en Megève (este de Francia).

La quinta y última etapa fue para el estadounidense Sepp Kuss, de un equipo Jumbo que no pudo contar este domingo con su jefe de filas, el esloveno Primoz Roglic, al no tomar la salida luego de una caída el sábado cuando lideraba la clasificación general.

El sábado había abandonado otro de los grandes nombres, el colombiano Egan Bernal.

Martínez, quinto en la clasificación en la línea de salida, dio la vuelta a la situación en una etapa frenética. En la general final superó en 29 segundos a Pinot y en 41 segundos a otro francés, Guillaume Martin.

"Este mañana me enteré de que Roglic no salía. Sabía que la carrera iba a ser loca desde el principio. El equipo trabajó para mí en la primera parte de la etapa, lo que me permitió ahorrar energía para el final", explicó el corredor colombiano.

"Esta es una de las carreras más importantes del mundo, así que llegar desde Colombia y vencer aquí me hace muy feliz", señaló.

Pinot, que partía como líder de la general luego del abandono de Roglic, se vio desbordado por los ataques de varios rivales directos (Martínez, el colombiano Miguel Ángel López, Tadej Pogacar) en la ascensión de Domancy, antes de los últimos 20 kilómetros. Falto de relevos, se le vio desconcentrado, hasta el punto de tirar un bidón.

No obstante supo reponerse e iniciar una persecución en la subida de llegada, aunque no pudo reducir la brecha con Martínez en el aeropuerto de montaña de Megève (9 km al 4,6 %).

"Fue un día realmente duro. Lo he dado todo, pero no estaba en una súper jornada", explicó el líder del Groupama-FDJ.

En la última etapa, con ocho subidas, el galo Julian Alaphilippe y el ruso Pavel Sivakov lideraron durante mucho rato. Ambos ciclistas fueron alcanzados en Domancy por Martínez, López, Kuss y Pogacar.

- Ineos, descompuesto -

Kuss, uno de los lugartenientes de Roglic en la montaña, dio la estocada a 9 kilómetros de meta, para imponerse con 27 segundos de ventaja sobre Martínez, segundo en la etapa.

El colombiano, que sucede en el palmarés al danés Jakob Fuglsang, ausente en esta edición, es el tercer corredor de su país que triunfa en el Dauphiné, 29 años después de la segunda victoria de la leyenda Lucho Herrera.

Martínez emuló al estadounidense Andrew Talansky, quien en 2014 con el equipo Garmin (antecesor del Education First) se llevó el triunfo en el Dauphiné el último día.

"Un colombiano puede esconder a otro", dijo el director del Tour de Francia, Christian Prudhomme. "Esperábamos a Egan Bernal o Nairo Quintana, pero ahí está Daniel Martínez", bicampeón de Colombia de contrarreloj y ganador de una etapa de la París-Niza del año pasado y de otra en el Tour Colombia el pasado febrero.

"No sabemos realmente qué esperar para el Tour", admitió Prudhomme, señalando de paso la sorpresa que ha sido el desenlace del Dauphiné: "¿Quién hubiera dicho hace dos días que la victoria se le escaparía a las dos armadas que son Jumbo e Ineos?".

Mientras que Jumbo justificó su posición (tres victorias de etapa de cinco posibles con Wout Van Aert, Roglic y Kuss), Ineos pareció en dificultades, más allá del abandono de Bernal, vigente campeón del Tour, por precaución. Sus otras dos estrellas, los británicos Chris Froome y Geraint Thomas, terminaron muy lejos de los primeros, a más de media hora, y el potente grupo británico tuvo que entregarse al joven de 23 años Sivakov (4º en la etapa).

Muchos interrogantes rodean a varios aspirantes al podio de la 'Grande Boucle'. Como es el caso del neerlandés Steven Kruijswijk y del alemán Emanuel Buchmann, tercero y cuartos respectivamente el año pasado pero lesionados el sábado y duda para el pistoletazo de salida del 29 de agosto en Niza. Lo mismo ocurre con Quintana, quien dijo que sintió "un fuerte dolor" en su rodilla lesionada el mes pasado en Colombia.

© 2020 AFP