Mali: un motín a las afueras de Bamako enciende las alarmas en el país

Un grupo de hombres se ha amotinado a 15 kilómetros de Bamako. En medio de especulaciones de un golpe de Estado, reina la incertidumbre en el país tras la evacuación de los principales edificios gubernamentales. Las causas del motín no son claras hasta el momento.

Este 18 de agosto un grupo de hombres no identificados se amotinó en la base militar de Kati, situada a 15 kilómetros de Bamako. Fuentes diplomáticas y de seguridad informaron que se trataba de un motín. "Sí, motín. Los militares se han armado", dijo una fuente de seguridad a la agencia de noticias Reuters.

La trascendencia de la rebelión no ha quedado aún clara, un diplomático europeo, citado por Reuters, dijo que un número relativamente pequeño de integrantes de la Guardia Nacional, aparentemente inconformes con sus salarios, se habían apoderado de un depósito de municiones, aunque aseguró que la acción había sido bloqueada.

Por otro lado, una fuente militar francesa dijo que se estaban llevando a cabo discusiones entre el comando del Ejército de Mali y los amotinados y un portavoz militar confirmó que se realizaron disparos contra la base en Kati, pero aseguró no tener más información.

Por el momento, la oficina del presidente Ibrahim Boubacar Keita no ha hecho comentarios. Los edificios del Ministerio de Gobierno fueron evacuados, según informó un funcionario del Gobierno y de acuerdo con otra fuente de seguridad citada por Reuters, se escucharon disparos cerca de la oficina del primer ministro.

Según informa la agencia de prensa EFE, existen rumores de que los amotinados detuvieron a algunos ministros del actual Gobierno de excepción, formado el pasado 27 de julio. Sin embargo, no hay fuentes gubernamentales que confirmen la información.

Mali arrastra una crisis política, económica y de seguridad

La hipótesis sobre un posible golpe de Estado está en el aire en medio de la profunda crisis política que atraviesa el país. Múltiples sectores opositores al presidente Ibrahim Boubacar Keita han liderado protestas masivas desde junio pidiendo su renuncia por considerar que su gestión ha fracasado en términos de seguridad y corrupción.

La Comunidad Económica de Estados de África del Oeste (CEDEAO) medió la situación y convocó una cumbre el 27 de julio para proponer una solución, pero sus recomendaciones, al no incluir la salida de presidente, no tuvieron el respaldo de los opositores y no permitieron reducir la inestabilidad.

La tensión política ha estado latente en el país desde que Keita ganó la reelección en agosto de 2018 en un proceso que según la oposición estuvo marcado por irregularidades. Luego, en marzo pasado, el Gobierno siguió adelante con las elecciones legislativas.

Partidarios del Imam Mahmoud Dicko y otros partidos políticos de oposición asisten a una protesta masiva exigiendo la renuncia del presidente de Mali, Ibrahim Boubacar Keita, en Bamako, Mali, el 11 de agosto de 2020. © Rey Byhre / Reuters

La situación para los comicios se dio en medio de la pandemia de coronavirus y tras el aumento de ataques yihadistas y el secuestro por hombres armados aún no identificados del principal líder de la oposición, Soumaila Cisse, de quien no se ha sabido desde su desaparición forzada.

Estas irregularidades políticas se suman además a una situación de inestabilidad creciente desde 2012, cuando rebeldes yihadistas se apoderaron de una gran extensión del norte del país. Los ataques de estos grupos armados se han incrementado como forma de presión para ganar terreno hacia el centro de la nación.

Los oponentes de Keita lo acusan de no haber sabido capaz de dar estabilidad y seguridad al país ante los crecientes ataques y lo señalan de concentrar el poder entre sus allegados y de fomentar una corrupción institucionalizada en el nepotismo.

Por si fuera poco, la economía, dependiente del oro y del algodón, que se había visto afectada por la inseguridad y la inestabilidad política en el país, se ha debilitado aún más con el impacto de la crisis sanitaria del nuevo coronavirus.

