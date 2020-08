Ronald Koeman: "Solo quiero trabajar con gente que quiera estar aquí y dar el máximo"

El neerlandés Ronald Koeman fue presentado como nuevo director técnico del FC Barcelona en reemplazo de Quique Setién. En sus primeras palabras destacó la importancia del club en su carrera futbolística y adelantó que conversará con el jugador Lionel Messi para conocer, de primera mano, qué piensa sobre el futuro del club.

"Estaba escrito, un día Ronald Koeman iba a entrenar al Barça. ¡Ha llegado el momento!", dijo el presidente del club, Josep María Bartomeu, que un día antes había adelantado la contratación del exjugador de Países Bajos.

Para dirigir al Barcelona, Koeman dejó de lado su contrato como entrenador principal de la selección de su país, asumido en 2018 y con vigencia hasta 2022.

Ahora llega un club sumido en una crisis deportiva y en medio de un sinfín de rumores tras los resultados alcanzados en la temporada donde perdió la liga doméstica en las últimas jornadas y quedó fuera de la semifinal de la Liga de Campeones al perder 8-1 con el Bayern Munich.

"He fichado, soy el técnico del Barcelona y vamos a trabajar a partir de ahora. Hay que hacer cambios, la imagen del otro día no es a la que queremos volver, ni yo, ni los jugadores, directores, seguidores, ni cualquiera", dijo Koeman.

Una de las principales dudas que afronta el exseleccionador neerlandés es saber qué pasará con Lionel Messi, considerado como uno de los mejores jugadores del mundo y referente del club desde su llegada al primer equipo.

"Me encantaría trabajar con Messi porque Messi te gana partidos. Es el mejor del mundo y lo quieres tener en tu equipo, no en el equipo contrario (…) No sé si tengo que convencer a Messi. Si quiere quedarse, yo estaré contentísimo, pero aún le queda un año de contrato. Así que es jugador del Barcelona", dijo Koeman.

Lionel Messi reacciona después del segundo gol del Bayern Múnich durante el partido de cuartos de final de la Liga de Campeones, en Lisboa, el 14 de agosto de 2020. © Manu Fernández / AFP

Asimismo, en medio del proceso de renovación que exige el conjunto, Koeman expresó su deseo de iniciar un proyecto con jugadores que estén comprometidos con la institución.

“Solo quiero trabajar con gente que quiera estar aquí y dar el máximo para el Barcelona (…) Sé que hay jugadores de cierta edad sobre los que se pueden tener dudas por su rendimiento, pero hay que respetarlos a todos. Un jugador con 31 o 32 años no está acabado. Depende del hambre que tenga todavía de estar aquí", agregó el nuevo estratega.

Países Bajos y FC Barcelona, unión de éxito

Koeman se convierte en el quinto entrenador de Países Bajos en dirigir al Barcelona tras el paso de Rinus Michels, Johan Cruyff, Louis Van Gaal y Frank Rijkaard. Para muchos, el estilo de juego neerlandés encaja muy bien con la filosofía del club, lo cual ha generado buenos resultados a nivel continental.

De hecho Koeman, al mando de Cruyff, fue quien anotó el único tanto del triunfo azulgrana sobre la Sampdoria de Italia para ganar la primera Copa de Campeones de Europa, lo que hoy se conoce como Liga de Campeones, en la historia del club.

"Soy neerlandés, y a los neerlandeses nos gusta tener el balón y jugarlo desde atrás, aunque lo más importante es ganar el partido", dijo Koeman al ser consultado sobre el estilo de juego que pretende imponer al equipo.

Con EFE y AFP

