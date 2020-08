Joe Biden: "Nuestro presidente actual ha fallado en protegernos y eso es algo imperdonable"

El ex vicepresidente y candidato presidencial demócrata Joe Biden acepta la nominación de su partido durante el último día de la Convención Nacional Demócrata, en el Chase Center en Wilmington, Delaware, el 20 de agosto de 2020.

Los demócratas culminaron este jueves su Convención Nacional con la confirmación de Joe Biden como su candidato a la Presidencia de cara a las elecciones del 3 de noviembre, en las que esperan derrotar a Donald Trump. El ex vicepresidente prometió sacar a Estados Unidos de la crisis sanitaria y económica que, según señaló, cada día se agrava por las malas decisiones del actual gobernante.

Anuncios Lee mas

"Seré un aliado de la luz, no de la oscuridad", aseguró Joe Biden en los primeros minutos del discurso más importante de su carrera política. Con él, aceptó oficialmente la nominación del Partido Demócrata para ser su candidato a la Presidencia de Estados Unidos. Logra así un momento cúspide en una búsqueda aún inconclusa que ha durado tres décadas y que se ha visto empañada por tragedias personales y tropiezos políticos. Biden ya intentó llegar al Ejecutivo en 1988 y en 2008.

El exvicepresidente de Barack Obama centró su intervención desde Delaware con un fuerte contraste entre la luz que representaría un eventual Gobierno suyo y el panorama sombrío que le esperaría a Estados Unidos en caso de que Trump resultara reelegido en los comicios presidenciales del 3 de noviembre.

Bajo esa premisa, Biden afirmó que de llegar a la Casa Blanca trabajará duro tanto por aquellos que voten por él, como por quienes no lo hagan, pues este no es un momento partidista sino estadounidense. “Estados Unidos no es una colección de intereses que chocan entre estados rojos y azules, somos mucho más que eso”, indicó.

Joe Biden junto a su esposa Jill Biden, durante la noche de su discurso de aceptación como candidato a la Presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata. En Delaware, EE. UU., el 20 de agosto de 2020. © Reuters/Kevin Lamarque

Biden fue más allá al alertar sobre los temas concretos en los que, según su visión, el país empeoraría con una continuidad de Trump, desde la profundización de la crisis sanitaria por la pandemia hasta el deterioro del empleo, la injusticia racial y la inacción ante el calentamiento global.

“Estados Unidos se encuentra en un punto de inflexión. Una época de peligro real, pero de posibilidades extraordinarias”, dijo Biden al señalar que los estadounidenses tienen ahora una oportunidad crucial de elegir entre "el enojo y la desesperanza o la sanación y el renacimiento".

Biden sobre la pandemia: "Tomaré control del virus que ha arruinado tantas vidas"

El ahora candidato a la Casa Blanca recordó que su país es el más afectado de todo el planeta, con más de 5 millones de contagios de Covid-19 y más de 174.000 muertes, pero vislumbró un panorama aún peor: "Los casos y las muertes seguirán siendo muy elevados", dijo, si el actual mandatario, renuente a seguir las recomendaciones de los expertos en salud, continúa en el poder.

“Nuestro actual presidente falló en protegernos y eso es imperdonable”, dijo respecto a la gestión de Trump frente a la crisis sanitaria.

Biden afirmó que desde el primer día que ocupe la Oficina Oval, él se encargará de tomar medidas concretas para disminuir las tasas de contagios y fallecimientos.

Joe Biden: "Esta elección determinará cómo veremos a EE. UU. por mucho tiempo" 1464000

Entre sus propuestas indicó la implementación de pruebas rápidas con resultados disponibles de inmediato, la fabricación de suministros médicos y equipos de protección en Estados Unidos para no depender “de China y otros países extranjeros para proteger a nuestra propia gente” y la difusión de información científica y real para que los ciudadanos obtengan la información que necesitan. “Le quitaremos el bozal a nuestros expertos”, dijo.

Según Biden, “la tragedia” que hoy ubica a Estados Unidos en el peor lugar con relación al Covid-19 puede revertirse. “Porque yo entiendo algo que este presidente no entiende, nunca volveremos a encaminar nuestra economía ni a recuperar nuestras vidas hasta que nos enfrentemos a este virus”, sostuvo.

La economía, otra de las grandes preocupaciones del candidato demócrata

El progreso económico ha sido una de las principales banderas de campaña de Donald Trump y en medio de la pandemia su Administración ha reportado mejoría a medida que se han reactivado sectores de la economía en algunas localidades. Sin embargo, Biden aseguró que más de 50 millones de personas han solicitado este año subsidio por desempleo y cerca de 6 millones de pequeños negocios han cerrado en 2020.

“Más negocios familiares cerrarán sus puertas para siempre”, advirtió en caso de que el líder de la Casa Blanca no sea relevado este año.

Según Biden, gran parte de la explicación está en que el mandatario estadounidense se ha empeñado en favorecer los intereses de las personas de mayores recursos en vez de a las personas de clase media. Agregó que mientras las familias trabajadoras luchan por sobrevivir, “el uno por ciento de las personas más ricas obtienen decenas de miles de millones de dólares en nuevas exenciones fiscales”. Un punto que abordó el día anterior su antiguo jefe en la Casa Blanca, el expresidente Barack Obama.

Biden se pronuncia contra la injusticia racial y hace un guiño a las minorías

A lo largo de su Convención Nacional, el Partido Demócrata ha buscado resaltar los valores de la bancada, que se muestra a favor de la inclusión de todas las minorías, entre ellos los inmigrantes y la comunidad afroamericana. Y es que en un año en el que el país ha convulsionado con un nuevo despertar ante el racismo, tras la muerte del afroamericano George Floyd, los demócratas han sabido aprovechar su discurso para exponer un mayor acercamiento a estas comunidades usualmente relegadas por el actual jefe de Estado.

Biden recordó el tercer aniversario de las marchas supremacistas en Charlottesville, Virginia, que dejaron tres personas muertas en 2017, hechos en los que Trump fue criticado por no reprochar abiertamente a las facciones de extrema derecha, que muestran su respaldo por el republicano.

Aunque Joe Biden no despierta el mismo entusiasmo que Obama, el primer presidente negro en la historia de Estados Unidos, hace un guiño al voto de estas minorías, usualmente claves para inclinar la balanza en los comicios presidenciales, y se ha comprometido en trabajar junto a ellas.

Joe Biden durante su discurso de aceptación como candidato a la Presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, en Delaware, EE. UU., el 20 de agosto de 2020. © AFP/Win Macnamee

Faltan cerca de 70 días para definir al nuevo inquilino de la Casa Blanca y aunque las encuestas de intención de voto muestran una ventaja de 8,6 puntos de Biden sobre Trump, según un promedio de sondeos nacionales realizado por 'Real Clear Politics', aún es incierto hacia dónde se moverá la brújula en los comicios del 3 de noviembre.

Trump, que en un intento por captar atención mantuvo una gira en varios estados de batalla electoral al tiempo que se desarrollaba el evento demócrata, tendrá el turno de oficializar su candidatura en la Convención Nacional Republicana desde el lunes 24 de agosto y hasta el jueves 27.

Con AP

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo