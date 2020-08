Argentino Schwartzman debuta con victoria en torneo de Cincinnati

Anuncios Lee mas

Nueva York (AFP)

El tenista argentino Diego Schwartzman superó con claridad este domingo al noruego Casper Ruud en la primera ronda del torneo de Cincinnati, en la que el chileno Christian Garín fue eliminado por el esloveno Aljaz Bedene.

El torneo, Masters 1000 de la ATP y Premier en la WTA, cumple el domingo su segunda jornada en las canchas sin espectadores de Flushing Meadows en Nueva York, donde fue trasladado excepcionalmente este año como antesala del Abierto de Estados Unidos, que arranca el 31 de agosto.

En su primer partido tras los cinco meses de suspensión del circuito ATP por la pandemia de coronavirus, Schwartzman (13 de ATP) se impuso por 7-6 (7/2) y 6-3 a Ruud (N.36) y ahora enfrentará al estadounidense Reilly Opelka (N.22) en la segunda ronda.

"Fue una espera muy larga", reconoció el tenista de Buenos Aires. "No esperábamos tener que esperar cinco, seis meses para jugar al tenis (...) Así que fue algo diferente".

El último partido del argentino fue a mediados de febrero en el Argentina Open, en el que precisamente fue campeón su rival del domingo, Casper Ruud.

Pese a la inactividad, Schwartzman arrancó con fuerza y dominó el juego desde el principio, aunque no pudo aprovechar dos puntos de ruptura de servicio y tuvo que decidir el primer set en el 'tie break'.

En la segunda y definitiva manga, el argentino se impuso con mayor comodidad a Ruud por 6-3 para sellar el triunfo en una hora y 55 minutos de juego.

Schwartzman, noveno cabeza de serie del torneo y único argentino en el cuadro principal, tendrá como próximo rival a Opelka, que el sábado derrotó al británico Cameron Norrie (6-3 y 6-4).

- "No fue fácil venir" -

Las medidas de seguridad alrededor del torneo de Cincinnati y el Abierto no pudieron evitar una catarata de bajas tanto en el circuito masculino ATP, en especial la de Rafael Nadal, número dos mundial y vigente campeón del Abierto, como en el femenino WTA, que ya se había reactivado a principios de agosto con el torneo de Palermo.

Al igual que Nadal, las dos primeras del ranking de WTA, la australiana Ashleigh Barty y la rumana Simona Halep, y la actual campeona del US Open, la canadiense Bianca Andreescu, renunciaron a viajar a Estados Unidos por los riesgos de la pandemia.

"No fue fácil venir aquí desde Argentina", dijo de su lado Schwartzman, de 28 años. "Solo tenemos un vuelo por semana, y menos de 20 días antes no sabíamos si el torneo iba a suceder. Así que no fue fácil tomar la decisión".

"Las comunicaciones tampoco fueron lo suficientemente buenas para mucha gente alrededor del mundo que no tienen la oportunidad de venir aquí", señaló. "Realmente me sorprendió que muchos, muchos jugadores, más del 90%, están aquí. Eso es bueno. Hasta ahora todo va adelante y es bueno para nosotros".

Por su parte, el chileno Christian Garín (N.18), que era el 13º cabeza de serie, sufrió una temprana eliminación ante el esloveno Aljaz Bedene (62) por 6-4, 6-7 (8/10) y 6-0.

En su estreno, el búlgaro Grigor Dimitrov (N.19) superó al francés Ugo Humbert (N.42) por 6-3 y 6-4.

Dimitrov, que fue uno de los jugadores que contrajo el coronavirus durante el polémico Adria Tour organizado por Novak Djokovic hace dos meses, enfrentará ahora al húngaro Marton Fucsovics (N. 84) en la segunda ronda.

En otros resultados de la primera ronda este domingo, el estadounidense Tennys Sandgren (N.55) batió al italiano Lorenzo Sonego (46) por 6-3 y 7-6 (9/7) y el ruso Karen Khachanov (N.15) al kazajo Alexander Bublik (N.51) por 6-4 y 6-4.

© 2020 AFP