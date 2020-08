Nishikori se retira de Abierto de EEUU pese a prueba negativa de coronavirus

Anuncios Lee mas

Nueva York (AFP)

El japonés Kei Nishikori anunció este miércoles su retiro del Abierto de Estados Unidos de tenis a pesar de que dio negativo en su última prueba de coronavirus.

Previamente, Nishikori había renunciado a jugar el torneo de Cincinnati, que se está disputando en Nueva York como antesala del Abierto, por dar positivo en dos controles de COVID-19.

Nishikori, de 30 años, fue el subcampeón del US Open de 2014 y el primer jugador asiático en disputar una final de Grand Slam en individuales.

Sus otras dos mejores actuaciones de Grand Slam fueron las semifinales en 2016 y 2018 también en el US Open.

"Me complace anunciar que la prueba de COVID resultó negativa", dijo Nishikori en redes sociales. "Voy a retomar poco a poco mi horario de práctica mañana".

"Habiendo dicho eso, yo (junto con mi equipo) he decidido saltarme el Abierto de Estados Unidos este año", anunció.

El japonés añadió que "después de un descanso tan largo (por la pandemia), siento que regresar en un escenario al mejor de cinco sets no es inteligente. Lo haré cuando esté completamente listo. Es decepcionante porque me encanta el US Open y tengo grandes recuerdos".

Nishikori, 31 del ranking mundial, se convierte en el último tenista de alto perfil en renunciar al torneo neoyorquino, que comenzará el lunes en sin espectadores en las canchas de Flushing Meadows, Nueva York.

Entre otras sensibles ausencias, no jugarán el torneo los dos vigentes campeones individuales, el español Rafael Nadal y la canadiense Bianca Andreescu.

Nishikori, cuya victoria más reciente fue en 2019 en Brisbane, ha ganado seis de los 12 títulos ATP de su carrera en suelo estadounidense.

