El primer ministro japonés, Shinzo Abe, anuncia su dimisión por motivos de salud

El mandatario confirmó su intención de renunciar como primer ministro de Japón por razones de salud. Abe ha sufrido por años de colitis ulcerosa, enfermedad que lo llevó a dimitir en 2007 durante su primer mandato. Se abrirá un periodo de consultas para elegir a su sustituto durante las próximas semanas.

Este viernes 28 de agosto el primer ministro japonés, Shinzo Abe, confirmó su intención de renunciar a su cargo por razones de salud.

"Mis condiciones de salud no son perfectas. Una salud pobre puede derivar en decisiones políticas erróneas (...) no puedo seguir siendo primer ministro si no tengo la confianza de poder llevar a cabo el trabajo que me ha encomendado la gente", aseguró Abe, de 65 años.

El mandatario ha sufrido de colitis ulcerosa durante años. Recientemente había acudido al hospital en dos ocasiones, lo que había avivado las preguntas sobre si podría permanecer en el cargo hasta el final de su mandato, que debía durar hasta septiembre de 2021.

"Pido disculpas desde el fondo de mi corazón, a pesar de todo el apoyo del pueblo japonés, dejo el cargo con un año completo en mi mandato y en medio de varias políticas y el coronavirus". En 2007 Abe ya había renunciado de una manera similar al cargo de primer ministro, también por motivos de salud.

El mandatario aseguró que decidió dimitir para evitar un vacío político mientras el país hace frente a otro brote del nuevo coronavirus. Un periodo de consultas que debería finalizar en las próximas semanas será el mecanismo para elegir a su sustituto.

Con Reuters y EFE

