Portland: un muerto en medio de choques entre seguidores de Trump y activistas contra el racismo

La Policía de Portland, Estados Unidos, epicentro de manifestaciones contra la violencia y el racismo sistémico, investiga el caso como un homicidio, aunque todavía no han determinado si el deceso fue producto de enfrentamientos entre grupos rivales en medio de los disturbios registrados este sábado en la noche.

Anuncios Lee mas

De acuerdo con un portavoz de la Policía, una caravana con al menos 600 vehículos que transitaba por el centro de la ciudad en respaldo a Donald Trump fue atacada por presuntos integrantes del movimiento 'Black Lives Matter' que se encontraban en la zona desde hacía varios días.

"Se localizó a una víctima con una herida de bala en el pecho. Los médicos que acudieron al lugar determinaron que había muerto", dijo el portavoz del cuerpo policial, en cuya declaración agregó que se está llevando a cabo una investigación por homicidio.

Press Release: UPDATE: Homicide Investigation Continues, Public Help Sought

Link: https://t.co/V9CM2hZgE7 pic.twitter.com/cvxNd42n1W — Portland Police (@PortlandPolice) August 30, 2020

El vocero del cuerpo de seguridad señaló que la caravana había dejado el área alrededor de las 8:30 p.m. (hora local) y los efectivos policiales, ubicados en las cercanías, arribaron al lugar a las 8:46 p.m. Los disparos fueron escuchados en el área de Southeast 3rd Avenue y Southwest Alder Street.

De acuerdo con la agencia de noticias AP, detectives de la Policía se encuentran recabando más pruebas. "Es importante que los detectives obtengan una imagen completa y precisa de lo que sucedió antes, durante y después del tiroteo (…) Si alguien fue testigo, tiene un video o tiene información sobre el homicidio, se le pide que se comunique con los detectives principales", indicó el comunicado oficial.

Chuck Lovell, jefe del Departamento de Policía, se pronunció en contra de la violencia que ha afectado la ciudad. “Esta violencia es completamente inaceptable, estamos trabajando diligentemente para encontrar y detener al individuo o individuos responsables”.

Las autoridades señalan que al menos 10 personas fueron arrestadas luego de los incidentes. Aunque la identidad del fallecido no ha sido revelada, medios estadounidenses, entre ellos The New York Times, indicaron que se trataba de un hombre blanco, portador de una gorra con la insignia de 'Patriot Prayer', un grupo de extrema derecha que ha tenido choques con los manifestantes en varias oportunidades.

Aumentan las tensiones por el llamado "racismo sistémico"

Desde la muerte del afroamericano George Floyd, después que un oficial de la Policía de Minneapolis le apoyara la rodilla en el cuello durante casi 9 minutos, en Portland las manifestaciones del movimiento 'Black Lives Matter' no han parado. Los activistas suelen tener como objetivo edificios oficiales e infraestructura federal.

Entre sus peticiones, está la reducción del presupuesto para el organismo. Sin embargo, el alcalde de la ciudad, Ted Wheeler y algunos miembros de la comunidad afrodescendiente han denunciado la violencia, bajo el argumento de que es contraproducente.

De acuerdo con la agencia de noticias AP, en horas de la mañana del 29 de agosto los manifestantes habían provocado un incendio en los alrededores del sindicato de la policía.

Trump anuncia que viajará a Kenosha, Wisconsin, en medio de una ola de protestas

El presidente estadounidense Donald Trump, quien durante su discurso en la Convención Nacional Republicana calificó a Portland como una “ciudad liberal invadida por la violencia”, anunció que visitará la localidad de Kenosha (Wisconsin) lugar donde también se han multiplicado las protestas después que el ciudadano afroamericano Jacob Blake fuera víctima de cuatro disparos de la policía por la espalda.

Judd Deere, portavoz de la Casa Blanca, señaló que el jefe de Estado acudirá al lugar para sostener un encuentro con miembros de las fuerzas de seguridad y evaluar los daños por las protestas.

El 27 de agosto, Donald Trump se refirió por primera vez al caso Blake. “No me gustó cómo se veía. No me gustó verlo, ciertamente, y creo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo con eso”, dijo el mandatario.

LAW & ORDER!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2020

Con Reuters y AP

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo