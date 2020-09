La tenista española Carla Suárez sufre un linfoma de Hodgkin

Anuncios Lee mas

Nueva York

La tenista española Carla Suárez, quien se dio de baja a última hora del Abierto de Estados Unidos que se disputa en Nueva York por razones médicas, anunció este martes que sufre un linfoma de Hodgkin y que se someterá a seis meses de quimioterapia.

"Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante la adversidad", señaló en un vídeo publicado en Twitter, sentada en la cama de un hospital.

"Me siento bien, estoy tranquila y preparada para afrontar lo que venga. La paciencia y la confianza en mí me han guiado durante toda mi carrera. No será el rival más fácil, tendré que dar lo mejor", añadió la jugadora de 31 años.

"El equipo médico me indica que la detección es temprana, su proliferación es curable y de pequeñas dimensiones. La reacción va ser inmediata: vamos a seguir un tratamiento de quimioterapia durante los próximos seis meses", detalló.

Actual 71ª jugadora mundial, Suárez había anunciado que esta era la última temporada de su carrera, en la que ha ganado dos títulos individuales en el circuito WTA (Doha en 2016 y Oeiras en 2014) y llegó a ocupar la sexta plaza del ranking en 2016.

En la categoría de dobles, Suárez ha levantado tres trofeos (Stanford en 2014 y Birmingham y Tokio en 2015), todos formando pareja con su compatriota Garbiñe Muguruza, quien este martes debutó con victoria en la primera ronda del Abierto.

El 24 de agosto, a una semana del arranque del Abierto, Suárez anunció que se retiraba de este Grand Slam por "razones de salud" que entonces no especificó.

"No estoy lista para competir en este momento, así que estoy siguiendo el consejo médico", dijo la tenista, que ha batallado en los últimos años contra las lesiones.

- Apoyo desde Nueva York -

Desde el Abierto de Estados Unidos, donde Suárez llegó en dos ocasiones a los cuartos de final, varios de sus colegas del circuito masculino y femenino le enviaron rápidamente mensajes de apoyo.

"Carla, eres una luchadora y no tengo dudas de que saldrás adelante. Mantente positiva y vuelve pronto. Mucha suerte", escribió en Twitter el serbio Novak Djokovic, número uno mundial de ATP.

"Carlita... ¡Si conozco a alguien que puede lidiar con esto, eres tú! Eres una luchadora y una gran campeona con mucha positividad. Te envío fuerza y abrazos", dijo la checa Petra Kvitova, número 12 de WTA y quien derrotó a la española en su último partido de este año, el 25 de febrero en el torneo de Doha.

"Carla. Estoy tan sorprendida y triste de leer esta noticia. Pienso en ti y sé que una persona fuerte y especial como tú puede superar esto. Grandes besos", escribió la rumana Simona Halep, número dos del mundo y ausente del torneo de Nueva York.

Otros tenistas como el argentino Juan Manuel del Potro y las propias cuentas oficiales del Abierto y de Wimbledon enviaron más mensajes de apoyo a la española.

