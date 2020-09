Argentino Pella clama contra su "injusto" confinamiento previo al Abierto

Anuncios Lee mas

Nueva York (AFP)

Tras caer en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, el argentino Guido Pella explotó este martes contra su "injusto" confinamiento preventivo anterior a este torneo y denunció una "distinta vara" respecto a los tenistas que estuvieron en contacto con el francés Benoit Paire.

"Me voy triste porque creo que viví una de las peores injusticias que un deportista puede vivir", dijo Pella, muy molesto, después de su derrota por 6-2, 0-6, 6-3 y 6-3 ante el estadounidense J.J. Wolf.

El argentino, número 36 de la ATP, apenas pudo preparar el Abierto ya que, junto al boliviano Hugo Dellien, fue confinado durante dos semanas en una habitación de hotel y dado de baja del Masters 1000 de Cincinnati -disputado en Nueva York- por precaución ante el positivo por coronavirus de su preparador físico, Juan Manuel Galván.

Dellien, 97 de la ATP, también cayó este martes en la primera ronda ante el húngaro Marton Fucsovics (66) por 6-3, 6-3 y 6-1.

La exclusión del Masters 1000, protestada por los tenistas afectados y criticada por colegas como Novak Djokovic, contrasta con la permanencia en el Abierto de un grupo de tenistas que estuvo en contacto con el francés Benoit Paire, que también dio positivo.

A este grupo de tenistas -entre los que están los franceses Adrian Mannarino, Edouard Roger-Vasselin y Kristina Mladenovic- se les permitió competir en el Abierto con un refuerzo de los controles médicos sobre ellos y una restricción aún mayor de sus movimientos en Nueva York.

"Es una injusticia total porque nos encerraron sin ningún fundamento y después se dio una situación similar, extremadamente similar, con los franceseses y lo tomaron totalmente diferente", reclamó Pella.

"Nosotros no hicimos ninguna infracción ni nada que no estuviera en las reglas, pero claramente ellos sí podían cambiar las reglas", dijo Pella, que recalcó estar "muy contento" porque sus colegas franceses puedan jugar en Nueva York.

"Estoy feliz de que puedan disputar el US Open porque le pusieron las mismas ganas que nosotros para estar acá. Pero me gustaría que me hubieran medido con la misma vara que a ellos", afirmó.

- Cambios del protocolo -

El tenista de Bahía Blanca, de 30 años, y otros tenistas como Djokovic han alertado de que los organizadores del Masters 1000 de Cincinnati y del Abierto de Estados Unidos modificaron sus protocolos de prevención frente al virus para decretar el confinamiento de Pella y Dellien, quienes nunca dieron positivo en sus numerosos exámenes de coronavirusn.

"El protocolo era muy específico en señalar que si no se comparte habitación con la persona que da positivo, no hay problema, puedes seguir entrenando. Ellos cambiaron esto y no sé por qué", afirmó Pella, que dijo no querer señalar a responsables concretos "por respeto a Dellien y mi equipo".

El argentino reclamó que, a diferencia de Paire, su preparador físico no pudo acceder inmediatamente a una prueba adicional para validar su resultado positivo. Pella dijo que posteriormente Galván dio varias veces negativo y, aún así, él y Dellien tuvieron que seguir en sus habitaciones sin que se les ofreciera apenas información.

"Imagina que estás encerrado durante dos semanas y (ves) el caso de Benoit, que un día después ya le hicieran la segunda prueba", señaló.

"A 11 jugadores que estuvieron en contacto cercano con Benoit les dijeron: 'Tendrás una burbuja dentro de la burbuja y se te permitirá practicar y jugar el Abierto", dijo Pella, ganador de un torneo ATP en 2019 en Sao Paulo.

El argentino dijo que espera recibir una explicación por parte de los organizadores o las autoridades del tenis sobre esa decisión, que le apartó del Masters 1000 y comprometió su participación en el US Open.

Este martes, sobre una de las canchas del complejo de Flushing Meadows, Pella lució una visible falta de ritmo en el partido ante Wolf, quien se impuso en dos horas y 13 minutos.

"No esperaba nada del partido", dijo el argentino. "En el tenis es muy difícil ganar si no estás al 100% y con lo que pasó en estos 15 días era muy difícil llegar bien al partido. Hice lo que pude pero no alcanzó".

La eliminación de Pella y la de Diego Schwartmzan (13 de la ATP) el lunes dejan a Argentina sin sus dos mejores bazas en el US Open.

© 2020 AFP