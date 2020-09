Venezuela: la oposición se divide por las negociaciones con Maduro para liberar presos políticos

El líder opositor venezolano Juan Guaidó desconoció las negociaciones entre el excandidato presidencial Henrique Capriles y el Gobierno de Nicolás Maduro, las cuales derivaron en la liberación o el fin de las investigaciones judiciales de 110 opositores.

La liberación de presos políticos y el cese de investigaciones de dirigentes opositores abrió una grieta en la oposición de Venezuela. En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, el líder opositor Juan Guaidó reconoció un "absoluto desconocimiento a las negociaciones inconsultas realizadas a título personal entre el régimen de Nicolás Maduro y los dirigentes Henrique Capriles y Stalin González”.

“Queremos ser categóricos: estas acciones se hicieron sin conocimiento ni autorización del Gobierno interino, la Asamblea Nacional, nuestros aliados internacionales, ni del acuerdo unitario alcanzado y anunciado por 27 organizaciones políticas que agrupan a las fuerzas democráticas”, agregó Guaidó en su respuesta.

La ruta es clara: la salida de la dictadura y conformar un Gobierno de Emergencia Nacional que restituya la democracia para realizar elecciones libres, justas y verificables.



No participaremos en fraudes. Nuestra lucha es por la verdadera libertad de Venezuela. pic.twitter.com/IRKR7V7H3q — Juan Guaidó (@jguaido) September 1, 2020

Las negociaciones habían sido adelantadas horas antes por Turquía, país mediador entre el Gobierno de Nicolás Maduro y Capriles, quien celebró las conclusiones del encuentro: "Hoy, por mis 'gestiones personales', nos sentimos satisfechos de la libertad de 110 presos políticos. Mi único interés es defender a los venezolanos y lograr la libertad de Venezuela. ¡No nos vamos a resignar, así como ningún venezolano lo hará hasta ver el cambio en el país!”.

Igualmente, el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavusoglu, quien visitó Venezuela a mediados de agosto, expresó en Twitter su satisfacción por las conversaciones que concluyeron con la liberación de opositores, entre ellos diputados en el exilio, presos políticos y colaboradores de Guaidó, autoproclamado presidente interino del país y reconocido por unos 50 países.

Seguimos con satisfacción evolución del diálogo positivo e/el gobierno y la oposición en #Venezuela, debido también a nuestros esfuerzos en coordinac. c/la UE. Deseamos que este proceso positivo se refleje en las elecciones.Siempre seremos solidarios con el pueblo venezolano.🇹🇷🇻🇪 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 1, 2020

En el mensaje, el canciller turco no menciona si los 27 países que componen la Unión Europea apoyaron las negociaciones.

Hasta la mañana del 2 de septiembre, la cifra de excarcelados llegaba a 24 de los 50 reos a los que se les otorgó la medida de gracia, después de la liberación de 12 opositores la noche anterior.

Tras el desconocimiento de las negociaciones y las críticas inmediatas de Guaidó, Capriles explicó en Twitter que "hablar con un miembro de la comunidad internacional es lo normal cuando crees en la política y en la democracia. Para la muestra un botón".

La respuesta de Capriles se acompaña de una imagen en la que puede verse al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, saludando al mandatario estadounidense, Donald Trump, tras una reunión entre ambos.

"Tengan claro: con chinos, con rusos, con europeos, hablaremos con todo el que sea necesario para sacar a los venezolanos de esta crisis. Hay quienes se terminan convirtiendo en lo que critican. Conversar y negociar no es lo mismo, salvo que quieras manipular y mentir", subrayó Capriles.

Hablar con un miembro de la comunidad internacional es lo normal cuando crees en la política y en la democracia. Para la muestra un botón.



Tengan claro: con chinos, con rusos, con europeos, hablaremos con todo el que sea necesario para sacar a los venezolanos de esta crisis. pic.twitter.com/LZugEcYPmK — Henrique Capriles R. (@hcapriles) September 2, 2020

"No hay negociación entre Turquía y la oposición en Venezuela. Lo que sí corresponde es hablar con todo el que nos acerque a una solución creíble", concluyó el dos veces candidato presidencial.

Reacciones internacionales ante las negociaciones en Venezuela

El anuncio de las negociaciones consideradas exitosas por Capriles y Maduro provocó diversas interpretaciones y reacciones, sobre todo en relación con las intenciones políticas del encuentro.

Una de especulaciones es la posible participación de Henrique Capriles en los comicios legislativos del próximo 6 de diciembre, de los que gran parte de la oposición ya adelantó que se ausentará por considerarlas fraudulentas. Solo algunos líderes opositores estarían evaluando participar de las elecciones para renovar la Asamblea Nacional.

El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, calificó positivamente las negociaciones. “La excarcelación de un considerable número de presos políticos y diputados perseguidos en Venezuela es una buena noticia y una condición para seguir avanzando en la organización de unas elecciones libres, inclusivas y transparentes”, escribió el diplomático europeo.

La UE valora positivamente el paso del diputado Juan Requesens a detención domiciliaria. La UE seguirá apoyando una salida política a la crisis en #Venezuela pasa por elecciones libres, inclusivas y transparentes. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 30, 2020

Estados Unidos, por su parte, sostuvo que el presidente Nicolás Maduro no merece elogios por liberar a unos pocos opositores políticos, poco antes de una votación legislativa, cuando muchos más opositores permanecen en prisión. “Todos estos presos deben ser liberados de manera inmediata e incondicional”, remarcó el Departamento de Estado en un comunicado.

“La restauración de los derechos constitucionales de los que fueron despojados ilegalmente no es digna de aplausos”, añadió el comunicado de la Administración del presidente Donald Trump.

Maduro parafrasea a Gandhi al tiempo que acusa a Trump de ordenar matarlo

El presidente Nicolás Maduro invocó al héroe de la independencia de India, Mahatma Gandhi, para explicar el perdón a sus opositores y explicó que sus acciones se deben al interés por "avanzar en el diálogo" y "en la creación de condiciones que permitan la más amplia participación electoral" en los comicios parlamentarios.

"Quiero la paz, quiero democracia para Venezuela, quiero participación. Para avanzar en la creación de la confianza, uno hace la paz con su enemigo”, agregó Maduro, parafraseando a Gandhi.

El presidente venezolano recalcó que está decisión se ha tomado aún sabiendo que Donald Trump ha dado luz verde a un plan para matarlo. Según Maduro, el mandatario estadounidense "aprobó" su asesinato con francotiradores, a quienes "están tratando de mover" hacia el país latinoamericano.

Maduro hizo la denuncia mientras ofrecía su primera valoración por los que calificó como "indultos presidenciales" a más de 100 diputados y dirigentes opositores, que se encontraban presos, asilados o en el exilio.

"Donald Trump aprobó que me maten, que me maten, escuchen, yo no estoy exagerando. Están tratando de mover un grupo de francotiradores o de comprar unos francotiradores en Venezuela para matarme. Donald Trump lo decidió y lo activó, él no tiene ética", acusó Maduro durante un evento gubernamental transmitido por la televisión estatal.

