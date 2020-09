El Carnaval de Río atraviesa su peor época a causa de la pandemia (4/5)

El Carnaval de Río, la manifestación cultural más emblemática de Brasil y una de las principales fuentes de ingreso de millones de familias, se ve amenazado por el coronavirus. En medio de las medidas de distanciamiento social, los ensayos de las grandes comparsas se han suspendido o han pasado a la virtualidad.

El almacén de la agrupación campeona en el Carnaval 2020, Unidos Da Viradouro, está prácticamente vacío. El grupo, que solía ensayar allí y reunir a todos los integrantes de la comparsa, ha suspendido sus actividades y no saben hasta cuándo podrán retomarlas.

Alex Fab, director de la agrupación, intenta recaudar fondos para mantener a flote al colectivo. Ahora venden sus carrozas a escuelas de samba en el extranjero para autofinanciarse y no permitir que la pandemia acabe con el Carnaval, un emblema nacional.

Fab asegura que ver el taller vacío le afecta moralmente, muchos de los integrantes han perdido un empleo estable antes de la llegada del virus. "Estamos tristes, no solo porque estas personas no están aquí si no porque sabemos que están pasando por momentos difíciles en sus casas".

Repartidos por toda la ciudad, los integrantes de la agrupación musical Orquestra Voadora también han tenido que adaptarse a una nueva realidad. Para no perder el ritmo, sus cerca de 40 integrantes ensayan por videoconferencia y algunos intentan mantener sus ingresos dando clases de música virtuales.

