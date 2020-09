Messi dice que no iría a juicio con el Barça y apuesta por quedarse en el club hasta 2021

En una entrevista concedida a la publicación 'goal.com', el jugador argentino puso fin a la tensión al dejar clara su intención de cumplir el contrato hasta el fin de la próxima temporada. "Tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo", afirmó Messi en la conversación.

Anuncios Lee mas

Lionel Messi, de 33 años, despertó una leve alegría en las oficinas del club y sus fanáticos. Para muchos, el argentino es considerado como el mejor jugador del mundo y el nuevo director técnico del Barcelona, Ronald Koeman, lo ha definido como alguien "que gana partidos".

Sin embargo, luego de una semana de tensión tras el anuncio de su posible salida del conjunto, Messi ha decidido cumplir con su contrato y vestir por una temporada más la camiseta azulgrana.

👕 La camiseta de la primera equipación 20/21 en versión 'Stadium' ya está disponible

🔵🔴 #OnlyForCulers — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 2, 2020

"No estaba contento y quería irme. No me han permitido esto de ninguna manera y me quedaré en el club para no entrar en una disputa legal (…) Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada (…) Ahora no sé qué va a pasar. Hay un entrenador nuevo y una idea nueva. Eso es bueno, pero después hay que ver cómo responde el equipo y si nos va a dar o no para competir. Lo que puedo decir es que me quedo y voy a dar el máximo", dijo Messi durante la entrevista concedida al 'goal.com'.

En la conversación, el portador de la camisa número 10 cuestionó la labor de la actual Junta Directiva, presidida por Josep María Bartomeu.

"Me quería ir porque pensaba en vivir feliz mis últimos años de fútbol. Este último no encontré la felicidad dentro del club (…) La verdad es que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas", afirmó el jugador.

¿Cómo será el futuro de Messi en el Barcelona?

Las declaraciones de Messi llegan dos días después de la reunión que Jorge Messi, padre y representante del jugador, sostuvo con el presidente del FC Barcelona y en la que no lograron conciliar una salida.

No obstante, José María Bartomeu le dejó claro al padre de 'Lio' que su hijo formaba parte de un proyecto competitivo que el club adelanta con el nuevo director técnico.

Por su parte, Lionel dijo que, durante la última temporada, manifestó a las autoridades del conjunto su intención de concluir su etapa en el club al finalizar la temporada. "Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado".

De acuerdo con lo dicho por la directiva del club, y reafirmada por La Liga (organismo que regula el fútbol de primera y segunda división en España), la manifestación de salida debió hacerse antes del 10 de junio, por lo que en teoría el contrato quedaba renovado automáticamente. Para rescindirlo, el jugador debía pagar 700 millones de euros.

"El presidente (Bartomeu) me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio".

Poco antes de darse a conocer la entrevista, Jorge Messi había cuestionado la posición de La Liga por haber respaldado al club en su postura de no dejar ir a su hijo sin el pago correspondiente.

"Primero, no sabemos qué contrato ha analizado y con qué fundamento concluye que existe una 'cláusula de rescisión' aplicable en el caso de que él decida terminar unilateralmente su contrato a partir del final de la temporada 2019-20", dijo Jorge Messi a través de las redes sociales.

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, los fanáticos del club y del jugador expresaron la alegría de que permanezca por una temporada más, aunque siguen manifestando preocupación por su futuro.

Tras la noticia, resta esperar cuándo será la incorporación del jugador a los entrenamientos del club, luego de no haberse practicado la prueba de Covid-19 el pasado domingo y perderse los primeros entrenamientos a cargo de Koeman al inicio de semana.

Con EFE y Reuters

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo