Mo Farah bate el récord de la hora en su regreso a la pista (21,330 km)

Bruselas (AFP)

La estrella del atletismo británico Mo Farah batió el récord de la hora (21,330 km), este viernes en Bruselas en un inmejorable regreso a la pista, después de tres años dedicados a las carreras de ruta.

Farah (37 años) superó la marca histórica del etíope Haile Gebreselassie, que recorrió 21,285 km. en 60 minutos el 27 de junio de 2007.

El cuádruple campeón olímpico (5.000 metros y 10.000 metros en 2012 y 2016), bien lanzado por sus liebres, se encontró a mitad de carrera solo junto a su compañero de entrenamiento Bashir Abdi, segunda marca europea de todos los tiempos en maratón (2 h 4 min y 49 seg, en marzo en Tokio).

Además, varias indicaciones a lo largo del recorrido le iban informando de la velocidad a la que debía ir para alcanzar el récord.

Farah se descolgó del atleta belga en el último minuto.

El británico había anunciado el año pasado su deseo de volver a pisar el tartán con el objetivo de disputar los 10 kilómetros en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020.

La cita olímpica fue aplazada un año a causa del coronavirus, pero el corredor de origen somalí tuvo un regreso por todo lo alto en el estadio Rey Balduino.

En sus tres años dedicados a la ruta, Farah logró resultados meritorios (victoria en el maratón de Chicago en 2018), pero no ha podido hasta el momento discutir la superioridad del capo de la distancia Eliud Kipchoge.

El británico se volverá a enfrentar a los 42,195 kilómetros el 4 de octubre en Londres, pero en calidad de liebre de lujo del keniano y del etíope Kenenisa Bekele, los dos mejores maratonianos de la historia.

"Estoy muy feliz esta noche, es una bonita forma de mostrar a la gente que es posible", declaró Farah. "Pero estoy muy fatigado", confesó.

- La sombra de Salazar -

A Farah le queda por delante la tarea de limpiar su imagen, salpicada luego de la suspensión de cuatro años infligida en 2009 a su antiguo mentor, el estadounidense Alberto Salazar, por "incitación" al dopaje.

Ironía del destino, otra antigua alumna del controvertido técnico logro una gesta parecida en Bruselas.

La holandesa Sifan Hassan se hizo con el récord de la hora en categoría femenina (18,930 km), propiedad desde 2008 de la etíope Dire Tune Arissi (18,517 km).

Hassan (27 años), que brilló en los Mundiales de Doha en 2019 con un doblete inédito 1.500 m-10.000 m, dominó a la keniana Brigid Kosgei, que tiene el récord de maratón desde 2019 (2h 14 min y 4 seg).

"No me encontraba bien antes del inicio de la carrera, incluso vomité", confesó la holandesa. "Pero después de 30 minutos me sentí al final mejor. Fue en los 20 últimos minutos cuando gané la confianza que necesitaba. Cuando sólo quedaban dos minutos de reloj di todo lo que me quedaba. Estoy muy feliz".

La otra cara de la moneda la ofreció el sueco Armand Duplantis, quien fracasó en su intento de superar la marca del mítico Sergei Bubka, sus 6,14 metros al aire libre en salto de garrocha en 1994.

Dos días después de su demostración en Lausana (6,07 m), el plusmarquista mundial (6,18 m saltó 15 de febrero bajo techo) se estrelló en los 6 m, fallando en sus tres intentos de 6,15 m.

Debido a la pandemia de covid-19, la reunión de Bruselas, perteneciente a la Liga de Diamante, se disputó sin espectadores.

