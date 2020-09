Estados Unidos se prepara para una distribución masiva de vacunas contra el Covid-19

Las autoridades de control y prevención de enfermedades del país instaron a los 50 estados del país a prepararse para distribuir una posible vacuna contra el virus a finales de octubre o inicios de noviembre. La noticia ha creado revuelo entre algunos expertos, que piden no poner en peligro la seguridad de los ciudadanos.

El 2 de septiembre, el diario The New York Times reveló que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), dependientes del Gobierno, enviaron desde el pasado 27 de agosto instrucciones a todos los estados instándolos a prepararse para una distribución masiva de una posible vacuna a finales de octubre o inicios de noviembre.

La información fue confirmada por los CDC y la revelación de dicho plan ha encendido las alarmas en el país. Varios expertos han expresado su preocupación por que la Administración Trump esté acelerando el desarrollo de una posible vacuna en aras de iniciar su distribución antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

"Es difícil no interpretar esto como un intento de tener una vacuna para antes de las elecciones", aseguró al diario The New York Times la epidemióloga de Arizona Saskia Popescu, quien también señaló que la medida podría influir en "la seguridad" de los fármacos que están en desarrollo.

Por su parte, Pfizer, una de las farmaceúticas cuya vacuna atraviesa la tercera fase de ensayos clínicos en humanos, aseguró este jueves que a finales de octubre se debería saber si el fármaco es seguro y efectivo. La compañía, que ya ha fabricado cientos de miles de dosis, señaló que buscará una aprobación inmediata si los resultados son positivos.

Por su parte, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, Anthony Fauci, sostuvo que no se esperaba una vacuna tan pronto. "Es concebible poder tenerla para octubre, aunque no creo que sea probable", afirmó en una entrevista y agregó que la mayoría de los expertos apuntan a noviembre o diciembre para los primeros resultados.

Las vacunas se repartirían gratuitamente entre ciudadanos de alto riesgo

Los documentos enviados por los CDC a los distintos estados y también a cinco de las principales ciudades (Nueva York, Chicago, Filadelfia, Houston y San Antonio) hablan sobre la posibilidad de que dos potenciales vacunas puedan estar listas para finales de año e indican que tres millones de dosis podrían estar disponibles para octubre, 30 millones para noviembre y 45 millones para diciembre.

Según destacan los documentos, estas dosis se repartirían sin costo alguno y dando prioridad a los adultos mayores de 65 años, a los trabajadores sanitarios, al personal de seguridad nacional, a los indígenas y a otros integrantes de "minorías raciales y étnicas", así como a las personas que permanecen recluidas en prisiones.

Trump ha comprometido miles de millones de dólares federales para desarrollar rápidamente vacunas contra el nuevo coronavirus, que ha matado ya a más de 185.000 personas en el país y ha infectado a 6,1 millones. Sus críticos señalan que su falta de liderazgo frente a la pandemia ha contribuido a que EE. UU. acumule la cifra más alta de muertes por la enfermedad en el mundo.

Estados Unidos, que se rehúsa a formar parte de un fondo mundial de vacunas creado por la Organización Mundial de la Salud, ha invertido en tres de las potenciales vacunas que se encuentran en la fase 3 de ensayos clínicos en humanos: la desarrollada por Pfizer junto al laboratorio alemán BioNTech; la de la compañía estadounidense Moderna y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE. UU.; y la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

