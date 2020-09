Demoledor Zverev arrolla a español Davidovich y llega a cuartos del Abierto

Anuncios Lee mas

Nueva York (AFP)

El alemán Alexander Zverev, quinto sembrado del Abierto de Estados Unidos, tomó su lugar en los cuartos de final del Grand Slam neoyorquino arrollando este domingo al joven español Alejandro Davidovich, que terminó el juego lesionado.

Zverev, séptimo de la ATP, se deshizo de Davidovich (99) por 6-2, 6-2 y 6-1 en solo una hora y 34 minutos de juego en la cancha Louis Armstrong del complejo tenistico de Flushing Meadows.

El alemán, que persigue el primer título de Grand Slam de su carrera, jugará los cuartos de final contra el ganador del cruce del domingo entre el australiano Jordan Thompson y el croata Borna Coric.

"Tengo cosas que trabajar pero estoy en cuartos de final y eso solo puede ser algo bueno", recalcó Zverev, primer tenista alemán en alcanzar los cuartos del US Open desde Tommy Haas en 2007.

Davidovich, nacido en España de padre ruso y madre sueca, había atraído miradas en Flushing Meadows gracias a sus tres triunfos anteriores, en los que fue capaz de batir al polaco Hubert Hurkacz (33 de la ATP) y al británico Cameron Norrie, el verdugo del argentino Diego Schwartzman.

Pero el joven Davidovich, primer español que alcanzaba los octavos de final de un 'Major' con 21 años desde Rafa Nadal, fue avasallado desde el arranque por Zverev, que se aprovechó de su gran superioridad en el servicio (18 'aces' por 2 de su rival).

Zverev solo necesitó de 58 minutos para llevarse los dos primeros sets ante Davidovich, que no encontraba ninguna fisura en el juego de su rival.

Al inicio de la tercera manga, el español comenzó a tener problemas en el tobillo derecho pero se negó a abandonar la pista y llegó hasta el final con una visible cojera y gestos de sufrimiento.

"Definitivamente en el tercer set (Davidovich) estuvo un poco más lento, sobre todo en su servicio. Pero creo que los dos primeros sets fueron de mucha calidad para mí", subrayó Zverev.

- "Quienes se quejan pudieron quedarse en casa" -

El alemán, cuyo mejor resultado en un Grand Slam fueron las semifinales del pasado Abierto de Australia a inicios de año, ha mostrado su candidatura al título en Nueva York con una primera semana en la que no ha tenido apenas sobresaltos.

En una desafiante victoria ante Adrian Mannarino en tercera ronda, Zverev supo mantener la concentración durante las casi tres horas de retraso con las que empezó su duelo ante el francés, a quien autoridades de Nueva York querían evitar que saltara a la pista por su contacto con Benoit Paire, el jugador que dio positivo por coronavirus.

"He estado esperando por este momento seis meses", recalcó Zverev sobre la fortaleza mental que está demostrando en Flushing Meadows.

El alemán también expresó su oposición a las críticas de algunos jugadores sobre las medidas de prevención frente al coronavirus y las restricciones de movimientos en la llamada "burbuja" del US Open, que comprende los hoteles sede y Flushing Meadows.

"Sé que muchos jugadores se han quejado sobre cosas pero creo que es realmente innecesario ahora mismo porque tendríamos que estar contentos de poder jugar tenis", afirmó. "Creo que el US Open está haciendo un trabajo increíble de organizar un evento como este en Nueva York. Por supuesto no estamos viviendo en un Four Seasons pero tienes que verlo de una perspectiva diferente. Estamos jugando y podemos competir".

"Los jugadores que se quejan tenían la opción de estar en casa", concluyó el alemán que lograría su mejor resultado en Nueva York si avanza el martes a las semifinales.

© 2020 AFP