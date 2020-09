Alemania presiona a Rusia con posibles sanciones económicas por el caso Navalny

La canciller alemana Angela Merkel celebra su conferencia de prensa anual de verano. Berlín, Alemania, el 28 de agosto de 2020. © Michael Kappeler / Reuters

Texto por: Natalia Plazas 4 min

Moscú aseguró este 6 de septiembre que si las investigaciones sobre el envenenamiento del opositor ruso Alexéi Navalny no avanzan es porque Berlín no coopera con las investigaciones. Un día antes, Alemania amenazó con interrumpir el flujo de gas ruso a Alemania si el Kremlin no contribuye a esclarecer el caso.