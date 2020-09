Novak Djokovic fue descalificado del US Open por darle un pelotazo a una jueza

El tenista serbio Novak Djokovic se retira con decepción de la pista Arthur Ashe tras su descalificación del US Open, en Nueva York, el 6 de septiembre de 2020.

El tenista serbio, número uno del mundo, fue expulsado del Abierto de Estados Unidos luego de que impactar con una pelota a una jueza de línea. Aunque el golpe fue involuntario, el reglamento dispone que un incumplimiento de ese tipo es castigado con la exclusión.

Ni un rival en la pista, ni el Covid-19 fuera de ella. El invicto de 2020 para Novak Djokovic se terminó por una descalificación inesperada. El tenista serbio, líder del ranking mundial, quedó eliminado del US Open luego de que fuera expulsado por golpear involuntariamente a una jueza de línea.

En su partido por los octavos de final, Djokovic acababa de perder su servicio frente al español Pablo Carreño Busta, quien se ponía 6-5 y saque para llevarse el primer set. Molesto por su rendimiento, mientras caminaba hacia el cambio de lado, el serbio impactó una pelota, sin mirar, hacia el fondo de la cancha. Pero su envío, que no tenía gran fuerza, golpeó a una jueza de línea, que cayó de rodillas y se tomó el cuello, en lo que parecía una dificultad para respirar.

Pareció claro que Djokovic no tenía intención de golpear a la jueza de línea. Rápidamente, al percatarse de la situación, se acercó a comprobar el estado de la asistente, con la preocupación reflejada en su rostro.

Pero más allá de las intenciones, el reglamento es claro: golpear con enojo una pelota y, por esa acción, provocar un daño a un árbitro en la cancha es merecedor de la descalificación. Medidas así ya han sido tomadas en el pasado en el tenis.

Por eso, tras varios minutos de deliberaciones, que incluyeron al árbitro del torneo Soeren Friemel, y pese a las súplicas de Djokovic, la jueza de silla, Aurelie Tourte, decidió excluir al serbio.

Desde la organización del torneo informaron que el serbio también recibirá una multa económica, que será informada en los próximos días, y perderá tanto el dinero del premio como los puntos correspondientes a su clasificación a los octavos de final del US Open.

El tenista de Belgrado no tuvo más opción que acercarse a saludar a Carreño Busta y se retiró muy disgustado. Tanto así que optó por no cumplir con la conferencia de prensa obligatoria posterior al encuentro y se retiró minutos después del complejo de Flushing Meadows.

“Es la decisión correcta”, señaló durante la transmisión de Amazon Prime el inglés Tim Henman, quien fue descalificado de Wimbledon por un incidente similar en 1995. “No estaba apuntando a la jueza de línea, pero le pegó a la pelota y tienes que ser responsable de tus acciones”, sentenció.

El sueco Mats Wilander comentó en su análisis para Eurosport que Djokovic tuvo “mala suerte” porque no quiso impactar a la jueza de línea, pero “no se limitó a hacer rodar la pelota de regreso”, sino que “la golpeó más fuerte de lo que pretendía” y “no tienes permiso para hacerlo”.

Una descalificación que abre el camino a la consagración para los tenistas fuera del ‘Big Three’

La derrota pone fin a un inicio impresionante de temporada, con un récord de 26-0, y echa por tierra las ilusiones de Djokovic de alcanzar su título número 18 de Grand Slam, justo en un torneo que no cuenta con las participaciones de los otros dos integrantes del ‘Big Three’, Rafael Nadal y Roger Federer.

Además, esta derrota abre la posibilidad a la coronación de un jugador diferente a Djokovic, Federer o Nadal en un torneo ‘major’ luego de cuatro años. El último en lograrlo fue el suizo Stanislas Wawrinka, precisamente en el Abierto de Estados Unidos de 2016.

Mientras que entre los participantes que siguen en carrera no existe ningún campeón de certámenes grandes, por lo que quien se corone el próximo domingo 13 de septiembre alzará un trofeo de Grand Slam por primera vez en su carrera. Eso no ocurría desde el US Open 2014, que coronó al croata Marin Cilic.

Otra mancha para Djokovic en un año difícil

Sin imaginar la magnitud de lo que sucedería, los observadores del partido podían descifrar que el ánimo de Djokovic en su partido ante Carreño Busta se estaba deteriorando hace rato.

En el juego previo a la descalificación, el serbio desperdició tres puntos de quiebre consecutivos. El último de ellos fue ganado por el español gracias a un ‘drop shot’, lo que llevó a Djokovic a golpear una pelota contra un cartel publicitario.

Posteriormente, en el segundo punto del que sería su último juego en el US Open 2020, Djokovic tropezó cuando quería alcanzar un tiro de Carreño, cayó al piso y sintió molestias en su hombro izquierdo. Un entrenador revisó esa zona y el juego se retrasó unos minutos. En la reanudación, llegó el fatídico golpe contra la jueza de línea, que desembocó en su exclusión.

Para Djokovic, 2020 no ha sido un año fácil. Si bien en el circuito mantenía un andar ideal hasta este domingo, fuera de las canchas ha estado en el centro de la escena.

Primero, al organizar el llamado Adria Tour, una serie de torneos en los países bálticos que pretendía marcar el rumbo para el regreso del tenis luego de la pandemia de Covid-19, pero que se convirtió en un ejemplo de todo lo que no hay que hacer. La ruptura de los protocolos -incluyendo la realización de una fiesta- provocó una ola de contagios, de la que también fue víctima Djokovic.

Además, el serbio ha protagonizado una suerte de “guerra fría” con la ATP, luego de renunciar a la presidencia del Consejo de Jugadores de la institución que rige el tenis masculino para crear su propia asociación, la cual fue presentada en la previa del US Open y contó con el apoyo de un buen número de tenistas.

Esto le valió las críticas de Rafael Nadal y Roger Federer, quienes coincidieron en que es un momento para la “unidad” y no para la división.

Con Reuters y AP

