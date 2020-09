Guaidó busca relanzarse con un pacto opositor, pero excluye a Capriles

El líder opositor Juan Guaidó presentó el llamado "pacto unitario", respaldado por 37 agrupaciones que rechazan el llamado a elecciones legislativas de diciembre, dispuesto por el Gobierno de Nicolás Maduro. La nueva alianza descarta a Henrique Capriles, quien ha expresado su interés en participar de esos comicios.

La oposición en Venezuela se ve resquebrajada por una división inesperada, con dos de sus principales referentes enfrentados abiertamente en torno a la convocatoria a elecciones legislativas el 6 de diciembre, realizada por el Gobierno de Nicolás Maduro.

En un intento por relanzarse como líder opositor y de mostrar una alianza fuerte frente al chavismo, Juan Guaidó presentó el lunes 7 de septiembre el llamado "pacto unitario", respaldado por 37 agrupaciones de oposición, pero sin Henrique Capriles.

La principal consigna de este acuerdo -que fue firmado por los cuatro partidos principales de oposición Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática- es "rechazar el fraude convocado por la dictadura para el 6 de diciembre y dedicar esfuerzos para su deslegitimación, dentro y fuera de Venezuela".

Cada una de las capacidades que hemos construido responde a una estrategia: atender la emergencia, movilizar la mayoría, presionar para lograr la transición.



Ejercerlas pasa por estar unidos en todos estos espacios de lucha.



Para eso, el #PactoUnitario. Todos somos necesarios. pic.twitter.com/9IMqyCwdPP — Juan Guaidó (@jguaido) September 8, 2020

Los próximos comicios legislativos para renovar la Asamblea Nacional, hoy en manos de la mayoría opositora, son ignorados por el grupo liderado por Guaidó, una posición de la que se diferenció Henrique Capriles, quien expresó su interés en participar del acto electoral.

El distanciamiento entre los otrora aliados se hizo evidente luego de que se conociera que Capriles -junto a otro referente opositor, Stalin González- participó de las conversaciones con Turquía como mediador para lograr la liberación o el fin de las causas judiciales contra una larga lista de detractores del Gobierno de Maduro. Una medida que fue presentada por la Administración chavista como un "indulto" para facilitar la concurrencia de las fuerzas opositoras a las legislativas de diciembre.

Sin ningún interés en formar parte de esas elecciones, Guaidó llamó a los ciudadanos venezolanos a organizarse "para derrocar al dictador" mediante la participación en una consulta popular, para la cual no fijó una fecha.

Para esa suerte de referendo, la alianza opositora espera desplegar una campaña dentro y fuera de Venezuela con el objetivo de reforzar la tan mentada presión internacional sobre el Gobierno de Maduro.

El pacto reitera que se deben "sentar las bases de un Gobierno de Emergencia Nacional" y "construir puentes y establecer garantías" para civiles y militares que contribuyan a la caída de la administración Maduro.

Capriles llama a Europa a aprovechar una "oportunidad histórica"

En una entrevista con el diario 'El País' de España, Henrique Capriles reiteró su intención de participar de las elecciones legislativas en Venezuela, al considerarlas una "rendija" de democracia.

"Yo no sé si este proceso electoral, la búsqueda de ese hecho político, se va a lograr, pero tenemos que dar la pelea. La gente me dice: ¿otra vez? Sí, lamentablemente otra vez, no nos queda otra. Es un falso dilema votar o no votar. El dilema es luchar o no luchar", subrayó.

En la primera entrevista tras anunciar que participará en las elecciones parlamentarias de diciembre, Capriles ha tratado de rebajar la tensión entre el sector crítico con el chavismo y pide a Europa una mayor implicación en Venezuela https://t.co/FUyMpfQKO1 — EL PAÍS (@el_pais) September 8, 2020

En ese sentido, el dos veces candidato presidencial llamó a Europa a aprovechar una "oportunidad histórica para ayudar a que este país recupere la democracia" mediante la aceptación de la invitación a la Unión Europea para ser observadora internacional de los comicios legislativos, algo que, según Capriles, no ocurre desde hace 14 años.

"Si hay condiciones, esta elección puede abrir nuevos espacios de acuerdos que permitan llegar a una elección presidencial. Si hacemos las cosas mal, Venezuela puede pasar de un autoritarismo a un totalitarismo, ocuparían todos los espacios de poder", alertó.

Capriles dejó en claro su distanciamiento con la estrategia del grueso del bloque opositor. "La posición que hay enfrente quiere autoprorrogar la Asamblea, un Gobierno interino que no tiene control interno, una consulta que no es vinculante. Yo no quisiera perder esta oportunidad”, reiteró, a la vez que consideró que "Maduro no quiere que participemos de estas elecciones" y pidió a la oposición "dejar de volvernos predecibles".

“Llevo más de un año pidiendo una rectificación, un cambio de estrategia, un plan. No se trata de que se lo den a Capriles, se trata de que se lo presenten al país. Esto se agotó. Lo que se viene, si es que no lo hay, es una gran desesperanza y un desentendimiento con la política", sentenció.

Excandidatos presidenciales anuncian su presencia en los comicios legislativos

Este martes 8 de septiembre, los excandidatos presidenciales Javier Bertucci y Henri Falcón anunciaron que sus partidos El Cambio y Avanzada Progresista, respectivamente, estarán en las elecciones legislativas del 6 de diciembre.

En una rueda de prensa, Bertucci aseguró que estos dos partidos formarán una "alianza perfecta" con las agrupaciones opositoras Cambiemos, Copei y Acción Democrática. Estos últimos dos se alternaron el poder Venezuela entre 1958 y 1998, hasta la llegada del chavismo.

Bertucci también invitó a Capriles a unirse a la coalición opositora. "Nosotros estamos aquí hace rato y hemos dicho al país que la ruta es democrática y electoral (...), sin ningún tipo de complejos estamos abiertos a una alianza con el hermano Capriles", admitió.

Le hago un llamado al hermano Capriles y a todos, si decidieron participar en estas elecciones, lo más sensato es unirnos y trabajar en equipo por amor al país. Debemos convertirnos en un ejemplo de toda la oposición, ya que la ruta es la unidad y el voto. — JAVIER BERTUCCI (@JAVIERBERTUCCI) September 8, 2020

En tanto, Bertucci anunció que la alianza tendrá candidatos en todo el país y "respetará" los resultados de las elecciones, siempre que "se respeten las garantías y condiciones" acordadas en una mesa de diálogo con el Gobierno de Nicolás Maduro.

Con EFE y medios

