Serena saca toda su garra ante Pironkova y ya está en semifinales del Abierto

Nueva York (AFP)

Levantando de nuevo un primer set en contra, la estadounidense Serena Williams necesitó de toda su garra de campeona este miércoles para doblegar a la búlgara Tsvetana Pironkova y avanzar a las semifinales del Abierto de Estados Unidos por decimotercera ocasión en su carrera.

Williams, número 8 de la WTA, derrotó por 4-6, 6-3 y 6-2 en dos horas y 11 minutos a Pironkova, una rival que volvía en este torneo al tenis después de una pausa de tres años por maternidad.

La estadounidense y la búlgara, junto a la ex número uno mundial Victoria Azarenka, batieron en este Abierto el récord de tenistas madres clasificadas a los cuartos de un Grand Slam.

Esa marca "solo muestra cuán duras somos las madres. Si tienes un bebé puedes hacer cualquier cosa", subrayó.

"Juegas un partido, llegas a casa y aún tienes que cambiar pañales. Es como una doble vida, muy surrealista", reconoció la estadounidense, que destacó el mérito de Pironkova de alcanzar los cuartos de un 'Major' en su reaparición.

"Yo apenas podía ganar un partido cuando volví, ella es increíble", dijo Serena, quien estuvo apartada de las pistas durante 14 meses tras convertirse en madre en septiembre de 2017 y sufrir posteriormente una embolia pulmonar.

"Supongo que el mensaje sería que siempre creas en ti misma, porque eso es lo más importante", dijo de su lado Pironkova.

La búlgara, de 32 años, dio a luz a su hijo durante su descanso del tenis pero decidió tomar de nuevo la raqueta en 2020.

En Nueva York demostró que es capaz de llegar otra vez a las últimas fases de un Grand Slam, como hizo en los cuartos de Roland Garros en 2016 y en las semifinales de Wimbledon en 2010, y poner en graves apuros a una leyenda somo Serena.

"Estoy contenta de estar aquí parada. Porque llegó un punto en que estuve cerca de no estar", reconoció Williams entrevistada tras el juego. "Pero sigo luchando y es algo que me emociona. Nunca me rindo".

- Servicios como "bombas" -

A sus 38 años, Serena Williams sigue a la caza de su 24º título 'Major' para igualar el récord de Margaret Court, en la que ya había dejado atrás a aguerridas jugadoras como la estadounidense Sloane Stephens y la griega Maria Sakkari, a las que también batió en el tercer set.

Aunque Serena arrancó el duelo con cinco puntos de saque en sus primeros dos juegos sacando, Pironkova no se dejó intimidar y al siguiente le rompió el servicio encarrilando el triunfo en el primer set.

La búlgara logró otro 'break' en el primer juego de la segunda manga poniendo contra las cuerdas a Serena que, a falta de la energía que habitualmente le dan los aficionados en Flushing Meadows, aumentó la intensidad y comenzó a devolver con ferocidad todos los golpes de su rival.

"Por alguna razón al principio estaba un poco fatigada. Una hora después tenía más energía", dijo Williams. "Obviamente no puedo volver a hacerlo si quiero ganar, tengo que resolverlo".

En su primera oportunidad, Serena le rompió el servicio y fue quebrando mentalmente a la búlgara con una artillería de 20 'aces', su mejor marca en los últimos ocho años, y de puntos ganados en varios memorables intercambios de golpes.

"En el primer set creo que tenía el control del partido", señaló Pironkova. "Estaba haciendo todo tipo de golpes, pero todo se interpuso en mi camino (...) Esperaba que intentara cosas diferentes y que pusiera más potencia en sus tiros, y eso es lo que hizo".

"Su servicio es un arma increíble (...) No sé a cuántas millas por hora servía pero en ese momento parecía una bomba", reconoció. "Yo traté de hacer cosas diferentes todo el tiempo, pero es muy difícil resistirse a una fuerza como esa".

En el tercer y definitivo set, la estadounidense se puso rápidamente por delante y se aseguró de nuevo un puesto entre las cuatro mejores en Nueva York, torneo que ha levantado en seis ocasiones.

El jueves, con solo 24 horas de descanso, enfrentará en las semifinales a la ganadora del choque de este miércoles entre la bielorrusa Victoria Azarenka y la belga Elise Mertens.

"La buena noticia es que estoy acostumbrada a jugar partidos seguidos", dijo Williams, restando importancia al escaso reposo. "Solo tengo que encontrar la forma de comenzar mas rapida en los partidos".

