Covid19Hoy: Francia no descarta confinamientos locales tras confirmar 8.500 casos en 24 horas

La situación epidemiológica del país galo empeora en esta segunda oleada de la pandemia, por lo que este viernes habrá una reunión de emergencia presidida por el presidente Emmanuel Macron. En Israel la situación toca fondo y también se plantea el confinamiento total del país. Y en Venezuela, las proyecciones indican que podrían registrar 14.000 contagios diarios en los próximos meses.

El aumento de los casos de Covid-19 a nivel mundial en zonas que parecían haber contenido la propagación del brote enciende las alarmas de las autoridades en países como España y Francia.

Desde el inicio de la pandemia, el mundo ha registrado 27,9 millones de contagiados y más de 904.000 fallecidos por el nuevo coronavirus, según las cifras recopiladas por la Universidad Johns Hopkins.

Pese al incremento de los casos, en Latinoamérica los gobiernos de las distintas naciones avanzan en las medidas de desescalada de los confinamientos obligatorios impuestos para intentar controlar la emergencia sanitaria.

A continuación, las noticias más destacadas sobre la pandemia este 10 de septiembre:

Francia no descarta los confinamientos locales ante la aceleración de la pandemia

Francia no descarta imponer nuevos confinamientos locales en caso de que presenten una situación "crítica", aseguró este jueves el presidente del consejo científico que asesora al Gobierno, Jean-François Delfraissy.

"Sobre todo hay que evitar confinamientos locales, aunque no se excluye si la situación es crítica", dijo Delfraissy a la emisora 'RTL'.

El experto agregó que desde hace varias semanas el virus circula de nuevo con fuerza en el país y "de manera preocupante" en ciertas regiones, donde creen que la presión de admisión de pacientes con Covid-19 en los hospitales va a aumentar a principios o mediados de octubre.

Miembros del personal médico, con trajes protectores y máscaras faciales, tratan a un paciente que padece la enfermedad de coronavirus. En Marsella, Francia, el 8 de septiembre de 2020. © Eric Gaillard / Reuters

"El consejo científico y yo mismo estamos convencidos de que no hay que reimplantar un confinamiento general, los desafíos no son únicamente sanitarios, sino también económicos y sociales, por lo que la decisión no será únicamente sanitaria", dijo. En las últimas 24 horas más de 8.500 casos fueron reportados por las autoridades.

El portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, habló de medidas puntuales que se han tomado en departamentos en los que el virus circuló con fuerza este verano, como limitar las reuniones privadas a un máximo de diez personas y que no descartan aplicar esta medida en los 29 departamentos en alerta roja por la epidemia.

Este viernes, el presidente Emmanuel Macron reúne al consejo de defensa, en una cita de urgencia nuevamente consagrada a la crisis sanitaria, en un contexto en el que los balances diarios del Ministerio de Salud muestran una clara aceleración de los nuevos casos de contagio y un repunte de las hospitalizaciones.

Israel roza los 4.000 casos diarios y se plantea el cierre total

Israel batió un nuevo récord de contagios con 3.904 casos registrados este miércoles, otro máximo por tercer día consecutivo, mientras las autoridades valoran restricciones más drásticas para parar la segunda ola, entre ellas un cierre completo.

El Ministerio de Sanidad contabilizó casi 400 positivos más que el día anterior y también siguió incrementando las pruebas diarias realizadas hasta ahora: 44.717 pruebas ayer, el número más alto hasta el momento.

Todo ello se produce mientras 40 localidades y barrios con alto índice de infección están sujetas a un toque de queda nocturno desde el martes, pero expertos y cargos de Sanidad señalan que no es suficiente para bajar la curva y la posible imposición de medidas restrictivas generales y prolongadas vuelve a estar sobre la mesa.

La policía israelí corta calles y dirige el tráfico ante las imposiciones del Gobierno de cuarentenas en determinados sectores de ciudades. En Jerusalén, el 8 de septiembre de 2020. © Ronen Zvulun / Reuters

El gabinete israelí valorará varias opciones ante las fiestas judías a finales de septiembre y octubre, cuando las familias se reúnen para celebrar importantes eventos religiosos con el consiguiente riesgo de infecciones.

Cargos del Ministerio de Sanidad han pedido al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que adopte un confinamiento general de todo el país de un mes, según el medio digital 'The Times of Israel'.

Otras opciones serían el cierre de escuelas y negocios durante varias semanas, con restricciones de movimiento entre ciudades, mientras que también se plantea aplicar solo restricciones concretas durante las principales festividades (el año nuevo judío, el Yom Kipur y Sukot).

Ante la situación, Netanyahu anunció que hará un viaje lo más corto posible a Estados Unidos para firmar el acuerdo de normalización de las relaciones con Emiratos Árabes Unidos.

En medio de esta situación, y con el país aún aislado en gran medida del extranjero, Netanyahu viajará a Washington para estar el próximo martes 15 en la ceremonia de la firma del Tratado de Abraham.

Los territorios palestinos también sufren el brote de Israel

Los territorios palestinos, con unos cinco millones de habitantes, sumaron hoy un nuevo máximo de contagios por coronavirus con 1.000 positivos en las últimas 24 horas.

El Ministerio de Sanidad palestino contabilizó 255 positivos en Jerusalén Este -anexionado por Israel-, 550 en la Cisjordania ocupada y 195 en la Franja de Gaza, que se encuentra en confinamiento desde el 24 de agosto ante los primeros contagios por transmisión comunitaria, que registró también un máximo diario de infecciones y que sumó la muerte de un bebé de seis meses por Covid-19.

Agentes de la policía palestina controlan la llegada de un vehículo a una zona cortada por la imposición de cuarentenas estrictas. En Gaza, el 4 de septiembre de 2020. © Mohammed Salem / Reuters

El impacto de la pandemia en Cisjordania y Jerusalén Este fue moderado en su primera fase, pero ahora afrontan una fuerte segunda ola desde hace más de dos meses. El foco de contagios en territorio cisjordano sigue siendo la Gobernación de Hebrón, en el sur, epicentro de infecciones desde este verano.

Las autoridades palestinas intentaron combatir la pandemia en Cisjordania con la vuelta al confinamiento, clausura de comercios y restricciones a la movilidad, pero las levantaron en gran medida a mediados de agosto ante la presión por los daños en la economía y pese a no haber aplanado la curva.

En el caso de Jerusalén Este, las autoridades palestinas no tienen jurisdicción: desde 1980 rigen las leyes israelíes al ser un territorio anexionado. Varios barrios de esta zona de la Ciudad Santa están bajo toque de queda nocturno desde el martes, junto a 39 ciudades y vecindarios de Israel.

Palestina registra más de 37.000 casos, unos 12.000 de ellos activos. Unas 30 personas están en estado grave, ingresadas a unidades de cuidados intensivos, y 10 de ellas conectadas a respiradores. Desde el inicio de la pandemia, 224 personas fallecieron en estos territorios.

La tasa de contagio en Venezuela hace temer que se pueda llegar a los 14.000 casos diarios

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales alertó este miércoles que la pandemia por Covid-19 en Venezuela puede empeorar en los próximos meses con 14.000 infecciones diarias en caso de que no se reduzca "significativamente" la tasa de contagio.

"Los casos que reporta diariamente el Gobierno continúan sin reflejar el tamaño real de la epidemia en Venezuela. Estimamos que el subregistro indicado en nuestro primer informe, lejos de haberse reducido, se ha incrementado", reza un reporte de la academia.

Ese incremento se debe, en su opinión, a "que la propagación del virus es más rápida que la tasa de aumento de la capacidad diagnóstica".

Según asegura el informe, las pruebas PCR que se realizan en Venezuela son insuficientes "para estimar adecuadamente el tamaño real" de la epidemia en Venezuela, si bien el Gobierno no publica los datos de cuántas pruebas hace cada día, aclarando cuántas son de este tipo y cuántas rápidas.

Al comparar las cifras de contagios y fallecidos con las de otros países, infieren un subregistro "importante" en los reportes oficiales de decesos a causa de Covid-19.

Hasta el momento, en Venezuela se han registrado 56.751 casos de Covid-19, de los que 452 han fallecido, según los datos oficiales difundidos por el Gobierno. Además, se han realizado 1,8 millones de pruebas para la detección del nuevo coronavirus, si bien las autoridades nunca han aclarado qué porcentaje de esos tests son de PCR y cuál de pruebas rápidas.

Con Reuters, AP y EFE

