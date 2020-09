Por un nuevo escándalo, el Congreso peruano debate una posible salida de Vizcarra

Perú vuelve a embarcarse en una nueva crisis, tras la difusión de unos audios que involucrarían al presidente con el cantante 'Richard Swing', tras negar ese nivel de contacto. Swing está siendo investigado por unas sospechosas contrataciones del Ministerio de Cultura, mientras que el mandatario asegura que se trata "de un complot contra la democracia", por lo que no piensa dimitir. La oposición pide su renuncia.

Una nueva tormenta política se desató en Perú tras la difusión el 10 de septiembre de tres audios en los que supuestamente el presidente del país, Martín Vizcarra, habría pedido a dos de sus asesoras mentir en una investigación adelantada por el Parlamento, por presuntos contratos irregulares realizados a un cantante.

En el diálogo con dichas colaboradoras se escucha al presidente decir "primero hay que ver lo que es, y luego lo que se va a decir". A ellas les estaría pidiendo que mintieran ante el Congreso respecto al número de veces que el artista Richard Cisneros, investigado por el legislativo, llegó a ir al Palacio de Gobierno.

Cisneros, conocido también como 'Richard Swing', era un cantante de poco renombre hasta que en mayo pasado los medios de comunicación peruanos descubrieron que el Ministerio de Cultura lo habría contratado en diversas ocasiones, con sumas de hasta 10.000 dólares por sus servicios como conferencista y animador durante la pandemia.

El Congreso peruano adelanta un pedido de destitución

Las asesoras que intervienen en el diálogo son Miriam Morales y Karem Roca, quienes aseguran que Cisneros −que se ha calificado a sí mismo como asesor gubernamental−, había ingresado hasta en cinco ocasiones al Palacio. "Hay que decir que entró dos veces" en lugar de cinco, habría pedido Vizcarra. "Lo que queda claro es que en esta investigación, estamos todos involucrados", agrega el presidente.

Tras la difusión de los audios durante la sesión parlamentaria del 10 de septiembre, este viernes la Junta de Portavoces del Parlamento, con el voto de 26 legisladores, acordó presentar la petición de la moción ante el Congreso. Esta deberá contar con el apoyo de al menos 52 legisladores, de un total de 130, para ser admitida a debate.

Congresistas de diversas bancadas presentan una moción de vacancia contra el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo.

➡️ https://t.co/0SgLuDzH3Z pic.twitter.com/rBQLo8caYd — Congreso del Perú (@congresoperu) September 11, 2020

Las grabaciones de Vizcarra fueron entregadas por el legislador Edgar Alarcón, presidente de la comisión que investiga el caso Swing. "Se nota que hay una falta moral, el presidente no puede mentir", dijo el legislador de la centroizquierdista Unión Por el Perú. Varios parlamentarios acusan al mandatario de obstruir las investigaciones respecto al caso.

Vizcarra se niega a dimitir y asegura que los audios fueron manipulados

La difusión de los audios que acusan al mandatario tiene lugar en un momento de constantes choques entre el Congreso y el Ejecutivo por aprobar una reforma política impulsada por el Gobierno, que busca inhabilitar las candidaturas a cargos de elección popular de personas condenadas en primera instancia.

El mismo día en que fueron publicados, Vizcarra negó haber realizado un acto ilegal, así como haber cometido manipulación de testigos durante la conversación. "Nada de lo presentado hoy de manera ilegal constituye causal de vacancia. No voy a renunciar, no me voy a correr", sentenció el mandatario.

Vizcarra declaró que se trata de "un complot contra la democracia" (el propio Cisneros dijo que "ha sido una producción del congresista Alarcón con el presidente del Congreso"), impulsado por grupos que buscan evitar que se apruebe la reforma que rechaza a los candidatos que tengan sentencias judiciales. También denunció que los audios difundidos fueron manipulados y editados, y afirmó estar dispuesto a colaborar con las investigaciones "hasta llegar a la verdad".

Presidente @MartinVizcarraC: No voy a renunciar, tengo un compromiso con el Perú y lo voy a cumplir hasta el último día de mi mandato. Les dije a los ministros que no se dejen distraer, es momento de trabajar con mayor esfuerzo. pic.twitter.com/oEpXI2HiKb — Presidencia Perú (@presidenciaperu) September 11, 2020

Este es uno de los múltiples choques que se han producido entre Vizcarra y el Congreso, quien asumió como presidente en sustitución del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). En septiembre de 2019, el mandatario disolvió constitucionalmente el Parlamento y convocó a nuevos comicios legislativos para superar otra crisis.

El pasado 4 de agosto, el Parlamento negó su confianza al gabinete propuesto por Vizcarra, lo que lo obligó a constituir un nuevo consejo de ministros. La crisis política se dio en medio de señalamientos del Gobierno hacia la oposición, a quien el Gobierno señala de querer bloquear una reforma educativa impulsada por Vizcarra.

La compleja situación política que vive Perú exacerba su crisis sanitaria. Es uno de los diez países más afectados por la pandemia de Covid-19 en el mundo, con más de 710.000 contagios y 30.344 muertos. Una de las razones por las que analistas, periodistas y algunos políticos ven con temor una hipotética destitución del presidente.

Con AFP y EFE

