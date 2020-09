Segunda noche de protestas en Colombia contra la brutalidad policial

¡La vida es sagrada!



Con destruir a Bogotá no vamos a mejorar a la Policía y no vamos a conseguir justicia; ayer tuvimos afectaciones en nuestros sistema @TransMilenio, y por eso hoy el sistema termina operación a las 8:00 PM y no hasta las 11 como es común. pic.twitter.com/cdu8oL4uCC