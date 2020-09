Con remontada inédita, Zverev alcanza primera final Grand Slam en el Abierto

Anuncios Lee mas

Nueva York (AFP)

Con una épica remontada de dos sets en contra, el alemán Alexander Zverev clasificó a la final del Abierto de tenis de Estados Unidos, la primera de un torneo Grand Slam de su carrera, al derrotar este viernes al español Pablo Carreño en cinco emocionantes sets.

Zverev (7º de ATP) batió a Carreño (27º) por 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 y 6-3 en tres horas y 22 minutos de juego y se convirtió con 23 años en el finalista más joven de un Grand Slam desde Novak Djokovic en 2010.

El alemán, cuyo mejor resultado eran las semifinales del pasado Abierto de Australia, enfrentará en la final del domingo al ganador de la segunda semifinal entre el austriaco Dominic Thiem y el ruso Daniil Medvedev.

En un dramático giro de guión, Zverev pasó de bordear una humillante derrota a levantar por primera vez en su carrera un 2-0 en contra después de seis intentos.

"Veía el marcador, dos sets en contra, y era increíble. Estaba en una semifinal donde se suponía que era el favorito y pensaba que no hay forma de que esté jugando tan mal", recordó.

"Sabía que tenía que jugar mejor. Nunca había remontado dos sets en contra, pero estoy muy contento de haberlo hecho en este escenario, en semifinales de Grand Slam", señaló Zverev, primer alemán en la final del US Open desde que Michael Stich perdió ante Andre Agassi en 1994.

Para Carreño, que nunca había dejado escapar un 2-0 en contra en 10 partidos de Grand Slam, fue una cruel segunda eliminación en semifinales del US Open, donde también perdió en la edición de 2017.

"Hoy me siento peor seguro (que en 2017) porque entonces era mi primer semifinal y estaba muy contento. Pero ahora no es suficiente con llegar a semifinales", dijo Carreño, abatido.

"Era una buena oportunidad de seguir ganando partidos, de intentar ganar el título y con 2-0 arriba es duro perder, pero tengo que seguir, no puedo parar ahora", afirmó el español, que llegó a ser 10º de ATP en 2017 pero después vivió un calvario de lesiones.

- 24 'aces' -

El español, de 29 años, tuvo un excepcional arranque de partido, imponiéndose con una paciente estrategia de alargar los puntos desde el fondo de la pista y aguardar que la ansiedad inicial de Medvedev precipitara sus fallos.

En el cuarto juego consiguió romperle el servicio a Medvedev y se colocó con ventaja 3-1. La pérdida del saque, la mejor arma de este jugador de 1,98m de altura, descolocó a Medvedev.

El alemán comenzó una imparable sucesión de errores no forzados que le hizo perder de nuevo el servicio, cediendo el 5-1 ante Carreño poniéndole en bandeja el primer set.

Carreño mantuvo el pie en el acelerador en la reanudación con tres 'breaks' consecutivos que le dieron ventaja de 5-0 y dejaron desquiciado al alemán, víctima de una imprecisión inaudita a su nivel.

Pero Medvedev consiguió concentrarse en el juego y recuperó la efectividad en su servicio, uno de los mejores del circuito, sumando un total de 24 'aces' en el partido por 4 de su rival.

Sus dos primeros juegos los ganó en blanco y pronto consiguió su primer 'break' para ponerse 3-1 por delante y darse un pequeño respiro en la agonía.

Carreño fue capaz de romperle inmediatamente el servicio pero Medvedev ya había tomado ritmo y se llevó la tercera manga.

Zverev "comenzó a servir mejor, a no cometer errores. En ese momento, con 2-0, tienes que ir a por todo y no pude hacerlo", lamentó Carreño.

- "Difícil de asimilar" -

En el cuarto set, la presión comenzó a caer del lado del español, quien era ahora el protagonista de los errores frente a un lanzado Medvedev que encarriló el triunfo en el set con un 'break' clave en el séptimo juego.

El español se vio contra las cuerdas al perder el servicio en el primer juego del quinto set. Zverev defendió el suyo y terminó logrando una gesta inédita en su carrera.

"Yo no tenía la sensación de estar haciendo un partidazo", reconoció Carreño. "Sabía que no estaba jugando del todo bien y cuando él se asentó y comenzó a jugar más sólido no he sido capaz de dar el último salto".

Carreño, 20º sembrado del torneo, se marcha de Nueva York tras una sorprendente trayectoria en la que superó los octavos de final con la descalificación de Djokovic y los cuartos con una exhibición ante el emergente Denis Shapovalov (17º de ATP).

"Sé que estas semifinales son un buen resultado, que tuve una buena actuación, pero en este momento es muy difícil asimilar la oportunidad que perdí hoy", reconoció.

© 2020 AFP