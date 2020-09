Venezuela suspende las clases presenciales por el resto del año

El Gobierno de Nicolás Maduro dice no querer cometer los mismos errores de otros países, que reabrieron las escuelas en plena pandemia. Por eso Venezuela mantendrá las clases a distancia hasta por lo menos enero de 2021. Un método con múltiples fallas, según la oposición y expertos en educación, que apuntan al bajo nivel de los contenidos difundidos y la falta de Internet en muchos hogares venezolanos.

El presidente Nicolás Maduro indicó este domingo que no se reanudarán las clases presenciales en Venezuela debido a la pandemia de Covid-19, suspendiéndolas por lo que resta de año. "Sin lugar a dudas, el regreso presencial a clases no es favorable para el control a la pandemia, por eso no hay regreso presencial a clases en Venezuela y veremos si en enero regresamos", dijo el mandatario en una alocución televisada.

La medida se tomó "tras ver el inicio de clases en el mundo", que produjo un aumento de contagios, señaló Maduro de cara al ciclo académico 2020-2021, cuyo inicio está previsto en el país caribeño a partir de esta semana en los diferentes niveles educativos.

"Vamos a mantener los servicios educativos del país vía online, por teleclases", aseguró el gobernante desde el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas. Un sistema que viene funcionando desde mediados de marzo, cuando se impuso el confinamiento para evitar la propagación del nuevo coronavirus, que podría ser fatal para el frágil y empobrecido sistema sanitario de Venezuela.

Las clases son transmitidas en señal abierta por la gubernamental Venezolana de Televisión (VTV), de línea oficialista, con asignaciones y lecciones impartidas por Internet, radio y redes sociales para finalizar el año escolar 2019-2020.

Sin embargo, los clips educativos recibieron críticas en redes sociales por considerar que tenían una pobre producción y un bajo nivel formativo. Además en Venezuela son muy comunes los cortes de electricidad y falta la conexión a Internet en muchos hogares. Lo cual dificulta el seguimiento de las clases televisadas o en línea.

Venezuela vuelve al confinamiento reforzado

Nicolás Maduro ordenó también retomar el confinamiento reforzado por una semana en todo el país como parte del esquema "7+7" vigente desde junio, que alterna siete días de "cuarentena radical", cuando todos los comercios son obligados a cerrar salvo los de sectores priorizados como alimentos o salud, con siete de "flexibilización" que permiten reactivar el resto de las actividades.

"Tenemos que cumplir la cuarentena radical, es el método de Venezuela", exigió el mandatario

Este país de 30 millones de habitantes acumula 59.630 casos confirmados y 477 fallecidos por el nuevo coronavirus, según cifras oficiales. Números cuestionados por organizaciones como Human Rights Watch por considerarlas poco creíbles, dada la altísima inflación y los siete años de recesión que azotan a Venezuela, donde cuatro de cada cinco familias no ganan dinero suficiente para cubrir la canasta alimentaria.

