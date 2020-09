Honduras: denuncian corrupción en la compra de hospitales móviles

En Honduras, la cifra de contagios por Covid-19 se acerca a los 70.000 y hay más 2.000 muertos. En los hospitales y centros de triaje, la demanda es tan alta que en muchos casos los médicos no dan abasto, mientras la construcción de los hospitales móviles avanza con lentitud y en medio de un escándalo de corrupción por la sobrevaloración en la compra de los mismos.

Anuncios Lee mas

La joven estilista Kenia Ferrera perdió a su padre por falta de atención médica en un centro de salud, ubicado en una populosa colonia de Tegucigalpa. Hasta allí, llegaron en busca de atención médica por la falta de cupo en los hospitales, que han estado saturados por la emergencia del Covid-19.

“Fui a varios hospitales públicos y en ninguno me lo quisieron atender, luego lo llevé a un hospital privado y también me dijeron que no había cupo. Luego, decidí ir a un centro de salud y allí me lo ingresaron, pero ninguno de los doctores me lo quiso tocar, tampoco me le dieron los primeros auxilios. Allí le dio el último infarto y mi padre murió en mis brazos”, contó Ferrera.

Para tratar de resolver a contrarreloj la crisis sanitaria, el Gobierno de Honduras le compró siete hospitales móviles a Turquía, con el proveedor Elmed Medical System. Cada uno costó 47 millones de dólares, cuando el precio real es de 14 millones de dólares, según reveló el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en su octavo informe titulado ‘La corrupción en tiempos de Covid-19’.

A raíz de la denuncia, el Ministerio Público inició una investigación. Todavía no hay resultados concretos, en un país donde más del 90 % de los delitos queda en la impunidad.

“Es muy importante que el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas investiguen a fondo las denuncias presentadas. Al gobierno le interesa que se investigue de manera eficiente y objetiva todo lo relacionado con los hospitales móviles porque se han dicho muchas cosas y es necesario que se sepa la verdad”, manifestó el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz.

¡¡¡URGENTE!!!

CNA identificó un abominable perjuicio al Estado por parte de Invest-H que supera los 800 millones de lempiras.



¿Y los responsables?#HondurasLoExige pic.twitter.com/bxsxOmADvV — CNA Honduras (@cnahonduras) July 20, 2020

Tras una serie de inspecciones en los contenedores, el Minsterio Público confirmó el decomiso total de 44 vaporizadores y 54 circuitos de flujo de anestesia en mal estado. Estos hallazgos provocaron la renuncia de la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, y del titular de la oficina de compras del Estado, Marco Bográn, funcionarios que siguen bajo investigación.

#MP decomisa nebulizadores usados y en mal estado que venían como parte de los hospitales móviles. Esto es uno de los hallazgos preliminares y que en su momento se detallarán en totalidad pic.twitter.com/WyXibczMY0 — Ministerio Público (@MP_Honduras) July 24, 2020

El gremio médico prendió las alarmas ante estos hechos y reaccionó con indignación ante los descubrimientos del Ministerio Público. Además, aseguran que de los siete hospitales móviles, sólo dos han llegado al país y aún no son funcionales.

“Estos hospitales venían con material que no sólo era de segunda, sino material de desecho. Ya ni siquiera era un equipo en buen estado, era basura prácticamente lo que venía en los contenedores. Tampoco cuentan con las condiciones hidrosanitarias”, reveló la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa.

Las denuncias de irregularidades en los hospitales móviles y en los insumos afecta principalmente al personal sanitario de Honduras, que ya ha sido golpeado por la pandemia del Covid-19. Allí, medio centenar de médicos, enfermeras y virólogos han muerto a causa del borte.

Esto contrasta con las presiones de sectores productivos que forzaron al gobierno a reabrir algunas actividades económicas, como el transporte público. La nueva relajación de las medidas le hace pensar a los expertos que en Honduras puede haber un repunte mayor de la enfermedad a partir de octubre.

En su último informe, la Red Interamericana de Compras Gubernamentales publicó una lista de los países de la región mejor y peor preparados en procesos de compra frente al Covid-19. Honduras aparece entre los peor evaluados, superado únicamente por el país caribeño de Santa Lucía.

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo