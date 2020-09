'Supermán' López, obligado a cambiar de forma de correr para sobrevivir en el Tour

Anuncios Lee mas

Grenoble (Francia) (AFP)

En su primera participación en un Tour de Francia, el corredor colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López, uno de los ciclistas más ofensivos del pelotón, ha admitido que ha tenido que cambiar su manera de correr, más a la defensiva, para poder sobrevivir entre los mejores de la exigente carrera.

El nativo de Pesca, una pequeña población del departamento andino de Bocayá, comenzó a destacar en el ciclismo profesional por su forma ultraofensiva de competir, como en el ciclismo de antaño, que le llevó a subirse al podio de una carrera de tres semanas en dos ocasiones (tercero en Giro de Italia y Vuelta a España en 2018).

Pero el joven escalador de 26 años ha tenido que volverse más conservador para poder competir con los mejores en el Tour de Francia, la carrera más importante del calendario ciclista, marcada en esta edición por el dominio que ejerce el potente Jumbo-Visma, liderado por el maillot amarillo, el esloveno Primoz Roglic.

El equipo holandés "está muy fuerte y ya se ha demostrado que no podemos más que ponernos a rueda porque los ataques no van a ningún lado", admitió durante la jornada de descanso del lunes López, que está cuarto en la clasificación general a 1:45 del maillot amarillo y a solo 11 segundos del podio virtual, puesto que ocupa actualmente su compatriota Rigoberto Urán.

"Quisiera ser como antes, seguir atacando y dando espectáculo, pero acá el nivel está muy alto, con un gran ritmo en todas las etapas y el desgaste es mucho mayor" que en otras carreras, añadió 'Supermán'.

- 'El ciclismo ha cambiado' -

"¡Ya me gustaría, pero con este ritmo tan alto no hay opciones de ataques!", se defendió cuando un periodista colombiano le preguntó por qué no dinamitaba la carrera a la manera que lo han hecho toda la vida los grandes escaladores, una forma de correr que levanta pasiones entre los aficionados al ciclismo.

"En tu mente puedes imaginar cómo atacar de diferentes maneras, pero cuando te encuentras con un bloque tan fuerte, como vimos el domingo cuando en el último kilómetro (de la subida final al Grand Colombier) iban dos compañeros acompañando al líder, lo único que quieres es mantener tu condición", insistió.

El líder de la formación Astana, confrontado al dilema de "atacar y dar espectáculo o mantenerse entre los primeros", lamentó que "el ciclismo ha cambiado y, desgraciadamente para la afición, esto es lo que hay".

"Pero lo importante es que me mantengo en la lucha" por el podio, concluyó.

A 'Supermán' López le pusieron este apodo en su país cuando se conoció en 2011 la noticia de que el ciclista había impedido que le robaran la bicicleta a pesar de haber recibido varias puñaladas y que volvió a entrenarse apenas unos días después de la agresión.

El pequeño superhéroe (1,64 metros) espera que la llegada de las montañas de más de dos mil metros de altura (como el Col de la Madeleine y el Méribel que se ascenderán en la temible etapa del miércoles) le sirvan para destruir la criptonita eslovena.

