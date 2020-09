Tiger Woods, con cuentas pendientes en regreso del Abierto de EEUU a Winged Foot

Anuncios Lee mas

Nueva York (AFP)

La estrella del golf Tiger Woods afronta el Abierto de Estados Unidos de esta semana con cuentas pendientes que ajustar con el campo de Winged Foot, que considera uno de los tres más difíciles del mundo.

Durante su década de dominio entre la primera victoria en un torneo de Grand Slam en 1997 y su 14º 'Major' en el Abierto de Estados Unidos de 2008, Tiger Woods compitió en 46 torneos grandes consecutivos.

Dentro de esa racha de 46 eventos, el ex número uno del mundo solo falló el corte en una ocasión, en el Abierto de Estados Unidos de 2006 celebrado en Winged Foot (Mamaroneck, Nueva York).

Para Woods, que levantó su 15º torneo 'Major' en el Masters del año pasado, únicamente los campos de Oakmont (Pennsylvania, Estados Unidos) y Carnoustie Links (Escocia) pueden compararse en dificultad al de Winged Foot.

"Este campo de golf va a ser uno de los más difíciles", dijo el estadounidense este martes. "Los puntajes ganadores aquí nunca han sido tradicionalmente muy bajos. No veo que eso cambie esta semana".

Tiger, sin embargo, se ve mejor preparado ahora para competir que en la edición de 2006, que tuvo lugar poco más de un mes después de la muerte de su padre.

"Cuando no gané el Masters aquel año, fue muy difícil de aceptar porque fue el último torneo en el que mi padre me vio jugar", recordó. "Falleció no mucho tiempo después y, francamente, no practiqué para este evento y por tanto fallé el corte muy fácilmente".

Aunque protagonizó una de las grandes historias deportivas de 2019 con su regreso al triunfo en el Masters de Augusta, Woods reconoce que pelear por los torneos de Grand Slam se hace cada vez más difícil con el paso del tiempo.

"Se hace más complicado ganar a medida que envejecemos", señaló. "Cuando estás en tu mejor momento, en tu punto máximo, tienes que aprovecharlo para poder tener después una oportunidad de llegar a las mejores marcas de todos los tiempos".

A partir del jueves Woods hará un nuevo intento por sumar su decimosexto trofeo de Grand Slam y acercarse al récord de 18 de Jack Nicklaus, pero tendrá que hacerlo sin el apoyo de sus aficionados, que no podrán acceder al campo por culpa de la pandemia de coronavirus.

"Echo de menos la energía y todo lo positivo que traen los aficionados y su electricidad", dijo Woods. "Con lo que estamos tratando ahora mismo no es lo que todos queremos, pero es nuestra realidad".

© 2020 AFP