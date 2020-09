Tabárez apuesta a la actitud para afrontar las Eliminatorias en pandemia

Anuncios Lee mas

Montevideo (AFP)

La actitud, la cohesión grupal y el camino recorrido. Esas son las armas a las que apelará la selección uruguaya en tiempos de pandemia y partidos sin público, dijo este jueves el entrenador Oscar Tabárez en entrevista con la AFP, en la que también manifestó su preocupación por la falta de rodaje de Edinson Cavani.

A casi 20 días del inicio de las Eliminatorias sudamericanas, previstas para el 8 de octubre, el director técnico opinó que el trabajo que encabeza frente al combinado charrúa desde hace 14 años será fundamental para enfrentar las nuevas condiciones deportivas impuestas por la covid-19.

"Venimos con un proceso de trabajo de mucho tiempo (...). Eso hace que tengamos una relación grupal muy fuerte, muy establecida. Y a eso vamos a apostar. Porque desde el punto de vista del entrenamiento, desde que llegan los jugadores a Uruguay hasta el 8 de octubre hay dos días: no podemos hacer nada. Así que nos vamos a apoyar en el camino recorrido, en la actitud, en la cohesión grupal, en lo importante que es una Eliminatoria".

"Podemos perder", aclara el 'Maestro', quien desde que asumió las riendas de la Celeste por segunda vez, en 2006, la ha clasificado a todos los mundiales. "Esta eliminatoria es tan difícil que, salvo casos excepcionales, la mayoría de los puestos se definen en las dos últimas fechas, entonces se necesita mucha templanza, mucha resistencia psicológica, y sobre eso hemos trabajado mucho".

El DT de 73 años ha manifestado sus dudas sobre el inicio en octubre de este torneo en un continente que es actualmente foco de la pandemia de coronavirus y en el que Uruguay es una suerte de oasis por su bajo número de contagios.

"Sabemos lo que se ha luchado acá para conseguir el control relativo de la pandemia. Pero cuando vamos a otros países, más allá de que se habla de protocolo, de burbuja, hay cosas que preocupan".

Al mismo tiempo, consideró "impensable en este momento esperar a que haya un riesgo cero, porque el fútbol tiene una veta empresarial y económica que también es su razón de ser en estos tiempos modernos".

"La incertidumbre es sobre los problemas que nos podamos encontrar. Pero tenemos el riesgo asumido", aclaró.

- Localía débil -

"Chile entra dentro de la categoría 'muy difícil'", dijo Tabárez sobre la Roja, a la que Uruguay recibirá en el estadio Centenario en su debut de Eliminatorias.

"Y ahora ni siquiera tenemos fundamentos para hacer cuentas, que se hacían antes, de que ganando tantos partidos de local se está cerca de clasificar. Pero no sé si esa especulación se puede hacer ahora, sin público a favor".

Para el 'Maestro' es "evidente" que la localía perderá peso en estadios vacíos. Y más aún en el caso de la Celeste.

"Uruguay en la última eliminatoria fue el país que vendió más entradas como local. Siempre hay un estadio lleno y un público muy de la selección. Y bueno, eso no se podrá tener, por lo menos al inicio".

- Cavani, "en veremos" -

La falta de rodaje de Cavani es una de las principales preocupaciones del entrenador celeste.

La última actuación del goleador histórico del París Saint Germain fue el 11 de marzo, en un partido por la Champions League. Días después aterrizó en Uruguay, donde permaneció cinco meses de cuarentena, tiempo en el que terminó su contrato con el PSG. Desde entonces, hay muchos rumores pero ninguna concreción sobre su futuro club.

"No quiero dar detalles sobre si hablé o no con él porque sale 'Tabárez habló con Cavani' y se empieza a decir lo que no se sabe", contesta el 'Maestro' consultado sobre si el delantero integrará el plantel.

"Es la situación que requiere más atención y causa un poquito más de preocupación, porque no está en un equipo trabajando grupalmente (...). Por eso es un tema que está, podemos decir, en veremos... ¡para esta oportunidad!, porque esto es muy largo y Cavani va a estar. Y quizás en esta también, no lo descarto. Porque es un jugador muy importante y eso tiene un peso muy grande en cualquier tipo de decisión".

- Último baile -

Días atrás, Tabárez se refirió a este nuevo proceso de Eliminatorias como "el último baile", en alusión al documental sobre Michael Jordan y su etapa final con los Chicago Bulls.

"¡Para qué lo habré dicho!", se ríe cuando se le recuerda la frase, que le ha valido varias aclaraciones sobre que no está pensando en jubilarse.

Consultado sobre si el exitoso proceso que comanda desde hace 14 años, sólido pero muy atado a su figura, tiene las raíces suficientes como para sobrevivir a su retiro, Tabárez alude al protagonismo que han tomado los juveniles en varios clubes.

"Hay cosas que han ido prendiendo (...) que se van viendo en el medio local", como que "ahora son más los equipos profesionales que han hecho de la formación de los juveniles su razón de ser institucional", reflexiona.

