La vuelta al mundo de France 24: Barcelona regulará el alquiler de vivienda

© France 24

Texto por: France 24 Seguir 5 min

Barcelona aprobó una ley inédita que regula el precio de los alquileres de viviendas, por lo que ahora no se podrá superar la tarifa establecida en el contrato anterior de arriendo, y en caso de que el precio sea más alto al índice de referencia, este se deberá disminuir. En Alemania, tanto inquilinos como arrendatarios sufrieron los efectos económicos de la crisis sanitaria por la pandemia. Y en Nueva York, los arrendatarios estaban protegidos durante la pandemia por una ley que no permitía subir el precio de sus alquileres o ser desalojarlos por no pago, pero ahora están preocupados pues la medida terminará pronto.