Covid19Hoy: El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, positivo para Covid-19

De momento, el presidente de Guatemala no ha expresado si es asintomático, pero desde su oficina aseguran que seguirá desempeñando sus labores bajo aislamiento. En otras noticias, Israel decretó un nuevo encierro general, que inició este 18 de septiembre y durará al menos tres semanas; una medida que no ha gustado a parte de la población, pero los nuevos contagios lo exigen.

Este 18 de septiembre, el mundo despertó con más de 30 millones de infecciones y más de 946.000 muertes, según datos de la Universidad Johns Hopkins, que advierten a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que todavía queda mucho por hacer.

Y es que tras ver cómo algunos países de Asia y Europa dejaban atrás la primera oleada de la enfermedad, ahora las informaciones apuntan a nuevas tasas de contagio y nuevas medidas, distintas a las de hace seis meses, en el inicio de la pandemia.

En Guatemala, su presidente se une a la lista de líderes mundiales que han contraído el virus.

A continuación las noticias más destacadas sobre la pandemia de Covid-19 este viernes 18 de septiembre:

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, positivo para Covid-19

Alejandro Giammattei, el hombre que asumió las riendas de Guatemala en enero, anunció este viernes 18 de septiembre que está contagiado del nuevo coronavirus. Tras haberse realizado ya seis pruebas, la última de ellas arrojó el resultado positivo.

El mandatario confirmó la noticia a una radio local y después su oficina complementó el anuncio. Giammattei se encuentra en “monitoreo” y “evaluación médica”, pero se desconoce si el presidente guatemalteco es un paciente asintomático.

Dicho comunicado también manifiesta que el jefe de Estado “continuará con sus actividades y trabajando en beneficio del país, y lo realizará tomando las medidas necesarias para el resguardo de su salud”.

El Gobierno de Guatemala a la población en general informa. pic.twitter.com/2vYLthY9Kg — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) September 18, 2020

Con 64 años, Giammattei se posesionó como presidente de Guatemala el 14 de enero con un mandato que en política internacional se ha destacado por la ruptura de sus relaciones con Venezuela y un reciente acuerdo para eliminar los controles fronterizos con El Salvador.

Guatemala cuenta con más de 80.000 casos de Covid-19 y 3.000 personas muertas a causa del virus.

Israel aplicó su segundo confinamiento general, en plena temporada alta de vacaciones

Desde las 14.00 hora local, de este viernes 18 de septiembre, en Israel la orden es quedarse principalmente en casa. Así será durante las tres próximas semanas, en el marco de un segundo encierro general, que se debe al gran número de contagios recientes.

Pisa justo la temporada alta de las vacaciones judías, pero el virus, que obligó a un primer confinamiento estricto entre los meses de marzo y mayo, no entiende de descansos. En la última semana, la enfermedad alcanzó máximos diarios de más de 5.000 casos (sobrepasando incluso los 5.500 en un día), por lo que los líderes israelíes tuvieron que admitir que en mayo aliviaron demasiado pronto las medidas.

La situación, el hecho de revivir otro encierro, no ha sentado nada bien a los residentes, que no solo se enfrentan al Covid-19, sino también a una recesión económica y a una tasa de desempleo del 20%. Por ello, este jueves en la noche, unas 400 personas marcharon en Tel Aviv, contra la gestión de la pandemia, llevada a cabo por el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Una mujer israelí vestida de payaso se burla de una cabeza gigante del primer ministro Benjamin Netanyahu en una manifestación en la ciudad costera de Tel Aviv, contra un segundo cierre nacional para abordar un aumento en los casos de coronavirus. © Jack Guez / AFP

"Me opongo firmemente al cierre. Siento que es un error del Gobierno que voté, y creo que esta decisión destruye las libertades y la economía", opinó a Reuters David Khosid, ciudadano de Jerusalén.

"Es una medida agresiva que devasta la economía y que no es útil para frenar la epidemia. La única razón por la que el Gobierno impone este nuevo confinamiento es porque está perdido (...) ya no sabe cómo hacer frente al coronavirus", afirmó a AFP el líder opositor Yaïr Lapid.

Compras en un mercado de Israel, antes de iniciar un segundo bloqueo a nivel nacional, por un resurgimiento de los casos, lo que obliga a los residentes a quedarse principalmente en casa durante la temporada alta de vacaciones judías, en Ashdod, Israel, el 18 de septiembre. 2020. © Amir Cohen / Reuters

El confinamiento, que coincide con el Año Nuevo judío (Rosh Hashaná), el Día del Perdón (Yom Kipur) y los Tabernáculos (Sucot), obliga desde ahora a los israelíes a no desplazarse más de 500 metros de sus hogares y escuelas, mientras que la mayor parte de los negocios cerrarán, salvo tiendas de alimentos, restaurantes con domicilios, farmacias y comercios de tecnología.

Las visitas de otras personas o familiares, si no es para cuestiones esenciales, también quedan vetadas, pese a que las reuniones han quedado limitadas a diez personas en el interior y a veinte en el exterior. En este sentido, Israel permite hacer deporte sin distancias, ir a la playa si es solo para nadar o ir al trabajo, con limitaciones de aforo, que también aplican para las sinagogas.

Unas medidas que podrían endurecerse aún más, si la curva de casos no se aplana. Porque desde que comenzó el brote, en Israel han muerto ya 1.169 personas, de una población de nueve millones, mientras que los contagios alcanzan ya los casi 177.000 (con 46.000 en activo). Estos datos lo convierten en uno de los países con la mayor tasa de contagios diarios del planeta.

Por ciudades, Francia toma nuevas medidas ante su segunda ola del virus

Ante el avance "dinámico y preocupante" de la enfermedad, las ciudades francesas de Lyon y Niza impondrán nuevas medidas, para frenar la tasa de nuevos casos. Dicha tasa se sitúa tres o cuatro veces por encima del nivel de alerta de 50 casos por 100.000 habitantes, con una incidencia que es de 197 y 146 casos respectivamente.

Como ya hicieron Burdeos y Marsella, la prefectura departamental de los Alpes Marítimos, cuya capital es Niza, comunicó este viernes que las reuniones de más de diez personas al aire libre quedan prohibidas hasta nuevo aviso, y que las reglas del consumo de alcohol en la vía pública se endurecerán, así como los horarios de los bares.

En esta línea, los actos masivos quedan limitados a un máximo de 1.000 personas, en unas restricciones que el gobierno local considera ampliar a otras áreas cercanas, como por ejemplo la imposición de mascarillas.

Faltan por conocerse por completo las medidas de prevención del lugar, así como las de la prefectura departamental del Ródano (capital Lyon), pero todo se asemeja a la estrategia nacional "de diferenciar y adaptar (medidas) a cada territorio", siguiendo la exigencia del ministro de Sanidad Olivier Véran, para "limitar el pacto en el sistema sanitario".

Notre stratégie face au #COVID__19 repose sur 4 piliers :

➡️les gestes barrières

➡️notre stratégie tester - alerter - protéger

➡️une stratégie différenciée et adaptée à chaque territoire

➡️la protection des personnes âgées et vulnérables — Olivier Véran (@olivierveran) September 17, 2020

El fin de semana pasado, Burdeos y Marsella anunciaron la prohibición de reuniones de más de diez personas en el espacio público, así como una reducción a 1.000 personas en actos comunes. Además, anularon eventos masivos, recomendaron suspender bodas y limitar las visitas a los geriátricos.

Con una tasa de incidencia nacional que ronda los 83 casos por cada 100.000 habitantes, el Gobierno del presidente Emmanuel Macron alertó que la circulación de la enfermedad en Francia es "muy activa", pese a tener una velocidad tres veces inferior a la del pico de la epidemia.

Este jueves el país contabilizó 10.953 nuevos positivos, elevando el total a 415.481 desde el inicio de la enfermedad en el territorio. En esta línea, 50 personas perdieron la vida este último día, alcanzando 31.095 muertes.

Moscú registra su mayor cifra diaria de infecciones en casi tres meses

La capital rusa registró en la última jornada 805 nuevas infecciones, la mayor cifra diaria desde el pasado 26 de junio, según las autoridades del país. Así Moscú, principal foco de contagio a nivel nacional, acumula ya 274.808 casos y 5.033 decesos por la enfermedad, ocho de los cuales se produjeron en las últimas 24 horas.

De acuerdo al comité ruso dedicado a contener el virus, el aumento de los casos se debe a que el Gobierno está haciendo más pruebas, entre 40.000 y 60.000 diarias, además de estar produciéndose un aumento de los pasajeros en el transporte público.

El alcalde moscovita, Serguéi Sobianin, asegura que los contagios están controlados y que no será necesario regresar a un confinamiento, como el vivido en marzo durante casi cuatro meses: "Los médicos dicen que si el porcentaje de casos detectados respecto del número test es de hasta el 3% es una situación normal". Hoy, según Sobianin, está alrededor del 1,5%.

Basándonos en datos de la agencia de noticias EFE, en Moscú la población que usa el metro, por ejemplo, no siempre hace caso del uso de las mascarillas y los guantes. Según una disposición municipal, quienes no los usen en el transporte público podrán ser sancionados con multas de hasta 5.000 rublos (unos 65 dólares). Si bien, no se aplican con frecuencia.

Rusia es la cuarta nación del mundo en mayor número de contagios, con 1.091.186 casos de Covid-19 y 19.195 fallecimientos. Se encuentra por detrás de Brasil, India y Estados Unidos.

