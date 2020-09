Decenas de miles de tailandeses se manifiestan contra el Gobierno y la monarquía

Cerca de 20.000 personas se manifestaron contra el Gobierno en la capital tailandesa y pidieron una reforma constitucional que limite los poderes de la monarquía, así como la disolución del Parlamento en aras de convocar elecciones anticipadas. Se trata de la protesta de mayor magnitud desde 2014.

Este 19 de septiembre miles de estudiantes y opositores al Gobierno tailandés se reunieron pacíficamente frente al Gran Palacio de Bangkok en la mayor manifestación antigubernamental desde el golpe de Estado de 2014.

Según la Policía, asistieron unas 20.000 personas, los organizadores elevan la cifra a 50.000.

Los presentes agruparon gran cantidad de demandas. Entre las principales, un reclamo generalizado para reformar la Constitución y disolver el Parlamento, que consideran heredero de la junta militar que gobernó tras el golpe de 2014 hasta 2019; así como reducir la influencia del Ejército en la política. También se escucharon llamados en defensa por los derechos de la población LGTBI.

"El movimiento político ya existía en Twitter pero no era suficiente y teníamos que salir a la calle a protestar. Aunque no esperamos un cambio inmediato, queremos decir que no estamos contentos con el Gobierno", dijo Sairoung, un joven de 23 años, a la agencia de noticias EFE.

Manifestantes a favor de la democracia asisten a una protesta masiva para pedir la destitución del gobierno del primer ministro Prayuth Chan-ocha y reformas en la monarquía, en el parque Sanam Luang, en Bangkok, Tailandia , el 19 de septiembre de 2020. © Jorge Silva / Reuters

Para tratar de controlar la multitud, las autoridades desplegaron un amplio dispositivo de seguridad en el casco antiguo de Bangkok. "La gente puede protestar, pero debe hacerlo de forma pacífica y dentro de la ley", dijo el portavoz del Gobierno, Anucha Burapachaisri.

Por primera vez en décadas se hace un llamado a reformar la monarquía

Las protestas en el país asiático, de 70 millones de habitantes, iniciaron a mediados de julio. Entre estas, la petición más controvertida es limitar el poder de la monarquía con mayores controles constitucionales y derogar la ley de lesa majestad, que castiga con penas de hasta 15 años de prisión las críticas a la familia real.

"La monarquía debe dejar de interferir en la política. Lo lleva haciendo desde hace mucho y esto tiene que acabar en nuestra generación", apuntó Book, un licenciado en derecho de 28 años quien reconoce haber tenido miedo de salir a protestar.

Un adhesivo desfigura un retrato del rey Maha Vajiralongkorn de Tailandia antes de que fuera retirado durante una manifestación masiva para pedir la destitución del Gobierno del primer ministro Prayuth Chan-ocha y reformas de la monarquía, en Bangkok, Tailandia, el 19 de septiembre de 2020. © Reuters

En décadas nadie había pedido públicamente una reforma a la monarquía. Sin embargo, el descontento con la familia real ha crecido desde la muerte del fallecido rey Bhumibol Adulyadej, venerado por gran parte de los ciudadanos. Su hijo y actual monarca, Maha Vajiralongkorn, quien pasa gran parte del año junto a su esposa en Alemania, concentra ahora las críticas de varios sectores de la población.

El exlíder golpista y actual primer ministro, Prayuth Chan-ocha, ha asegurado que el Gobierno permitirá las protestas, pero se ha negado a aceptar reformas a la monarquía. El Ejército, que dice defender la realeza y la estabilidad nacional, ha llevado a cabo duras represiones a manifestantes desde el fin de la monarquía absoluta en 1932.

La manifestación se realizó este 19 de septiembre, fecha del aniversario del golpe de Estado contra el primer ministro Thaksin Shinawatra en 2006, por lo que a la jornada también acudieron muchos de sus seguidores, conocidos como 'camisas rojas'.

Con Reuters y EFE

