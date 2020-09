Pese a los incendios forestales y la pandemia, repunta la popularidad de Bolsonaro

#CNIIbope | A pesquisa realizada pela CNI em parceria com o @IBOPE_In aponta o grau de confiança da população no presidente @jairbolsonaro e a aprovação do governo em

nove áreas de atuação, como saúde, segurança pública, educação e combate ao desemprego. Confira os dados! pic.twitter.com/MnWIoXPf4Y