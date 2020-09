Uruguay celebró elecciones regionales y Mujica confirmó su retiro de la política

Este 27 de septiembre, los uruguayos acudieron a las urnas para elegir autoridades locales en los 19 departamentos del país, en una votación con especial énfasis en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por la pandemia. En la misma jornada, y tras emitir su voto, el expresidente y actual senador José 'Pepe' Mujica anunció que abandonará la política por su edad y salud.

En calma transcurrió la jornada electoral de este domingo en Uruguay, en la que los ciudadanos eligieron los intendentes de los 19 departamentos del país y los representantes de 125 municipios para el periodo 2020-2025, según confirmó el ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena. Sin embargo, se registraron quejas por demoras al sufragar.

La jornada electoral transcurre con normalidad.

A las 16 hs se registra una participación que supera el 60 % de los habilitados. — José Garchitorena (@Jgarchitorena) September 27, 2020

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, vivió sus primeras elecciones siendo jefe de Estado, por lo que no pudo hacer campaña en favor de candidatos locales de su partido por prohibición de la Constitución.

"Es rarísimo. Es la primera vez en mi vida que no puedo actuar de dirigente político. Lo asumo como tal, pero es un vacío importante. Yo soy un dirigente político, pero hoy soy el presidente de todos los uruguayos y no hay que cruzar la raya", comentó.

El presidente Luis Lacalle Pou vota durante las elecciones departamentales y municipales de su país. En Montevideo, Uruguay, el 27 de septiembre de 2020. © AFP/Álvaro Salas

Alrededor de 2,7 millones de uruguayos estuvieron llamados a las urnas, en los 7.130 centros de votación dispuestos para los comicios.

Estas elecciones estuvieron marcadas por la emergencia sanitaria. La clase política puso especial énfasis en seguir los protocolos establecidos por la Corte Electoral en colaboración con el Ministerio de Salud Pública, entre ellos el uso de mascarilla, el distanciamiento físico y el uso de gel antibacterial.

La candidata a la Intendencia de Montevideo por el Partido Nacional, Laura Raffo, vota durante el desarrollo de las elecciones regionales en Montevideo, Uruguay, el 27 de septiembre de 2020. © EFE/Alejandro Prieto

Esta nación se encuentra entre las menos afectadas por la pandemia y ha servido de ejemplo global de control de la propagación del brote. Aún así, en algunos sectores del país se registraron reclamos por personas que no usaron tapabocas y por aglomeraciones.

Uruguay es el quinto país de América que va a elecciones pese a la pandemia, después de que lo hicieran Surinam, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves y Jamaica.

José 'Pepe' Mujica se retira de la política

El expresidente uruguayo, que gobernó entre 2010 y 2015, confirmó este domingo cuando acudió a sufragar que se retira de la vida política. Mujica, de 85 años, y que en la actualidad ocupa un escaño en el Senado, dijo que en breve dejará ese cargo debido a su edad y para atender su salud.

El expresidente y senador José "Pepe" Mujica vota durante las elecciones departamentales y municipales de su país. En Montevideo, Uruguay, el 27 de septiembre de 2020. © EFE/Raúl Martínez

"Estoy para salir por cuestión de edad, porque tengo una enfermedad inmunológica crónica y es lógico que la política obliga a relaciones sociales. Si me tengo que cuidar, no puedo hablar, no puedo ir a un lado, no puedo ir al otro, soy un mal senador", argumentó.

Pese a que él mismo había indicado que abandonaría la Cámara Alta en octubre, tras lograr un escaño en las elecciones de 2019, señaló que si es posible lo va a "dejar antes".

"Me encanta la política y no quisiera irme, pero más me encanta la vida. Y como estoy para salir, trato de estirar los minutos que me quedan. Qué defecto, ¿eh?", indicó a la prensa el legislador del Frente Amplio, coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020.

Durante sus años de Gobierno, Mujica fue reconocido por impulsar políticas históricas para la nación que sentaron precedentes en América Latina como el derecho al aborto, la legalización de la marihuana y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Asimismo, fue conocido por su estilo de vida austero y por donar cerca del 90% de su salario a obras de caridad, situaciones que no pasaron desapercibidas en la prensa nacional e internacional.

Sin embargo, sus detractores lo señalaron de populista y la regularización de la producción y consumo de la marihuana en su nación fue criticada por la Junta Internacional de Fiscalización y Estupefacientes de la ONU.

