Palmeiras humilla al moribundo Bolívar y se mete a octavos de Libertadores

Anuncios Lee mas

Sao Paulo (AFP)

Palmeiras se clasificó anticipadamente a los octavos de final de la Copa Libertadores-2020 al golear 5-0 al Bolívar este miércoles en Sao Paulo, un resultado que deja en la cuerda floja al campeón boliviano.

El Verdão de Vanderlei Luxemburgo, que formó una nómina mixta, humilló a los bolivianos en el estadio Allianz Parque con anotaciones de Willian (3), Wesley (47), Matías Viña (59), Raphael Veiga (61) y Rony (64).

Con el triunfo, los brasileños mantuvieron el invicto y la punta del Grupo B, con 13 unidades, a falta de una jornada para el fin de la fase de grupos.

Bolívar, del argentino Claudio Vivas, quedó con cuatro. Los celestes penden de un hilo en la competición americana: para tener chances de clasificar, Guaraní (7) no puede sumar en su visita a Tigre (1), el jueves, en Argentina.

En caso de victoria o empate de los paraguayos, la Academia solo podría aspirar a un cupo a la Sudamericana como tercero del cuadrangular.

En la última fecha, tras el clasificatorio sudamericano para el Mundial de Catar-2022, Palmeiras recibirá a Tigre y Bolívar a Guaraní.

- Pragmatismo -

Obtiene los puntos, obtiene los resultados. Y lo hace sin brillar, con un pragmatismo que asusta. La ausencia de juego bonito es evidente en el Palmeiras, y posiblemente sea la razón para la desconexión total entre Luxemburgo y la 'torcida' alviverde, pese a que arrastran un invicto de once juegos en el Brasileirao, donde marchan en la cuarta posición.

Aunque la posesión de la pelota generalmente supera la barrera del 60%, el dominio no es sinónimo de dolor de cabeza para el rival. De hecho, las vulneraciones fueron el resultado de una fórmula típica de contragolpeadores: salidas rápidas por la banda.

Recién entrados al campo, Willian empujó un balón que fue de lado a lado. Rony cruzó desde la derecha hasta la banda de Wesley, quien la filtró al centro para que el delantero gritara el 1-0.

El tridente respondió a la confianza del DT, que dio descanso a la ofensiva titular encabezada por Gabriel Verón, Luiz Adriano y Lucas Lima.

Tamaña tranquilidad le dio el lujo al Palmeiras de jugar con la sensación de eliminación del Bolívar. Aunque los bolivianos pusieron a prueba los reflejos de Weverton, la mayoría de veces en pelotas paradas, la falta de tino los condenó a encajar las anotaciones que no marcaron.

El español Álvaro Rey tuvo, en la primera parte, dos opciones claras de inclinar la balanza a su favor. Dos remates salidos de su pierna derecha hallaron las palmas del portero de la selección brasileña y, de paso, la frustración de los celestes, que en la noche de miércoles jugaron de rosa.

- Impacto profundo -

La estrategia de 'Luxo', que les significó la ventaja bien temprano en la parte inicial, se puso en escena nuevamente tras el regreso de las duchas. Y, nuevamente, funcionó, aunque esta vez más fulminante.

Wesley, con el pie interno, colocó el balón en el ángulo izquierdo de Javier Rojas, quien llegaba como la gran estrella de su equipo al liderar la tabla de más atajadas de la Copa. Al precioso remate lo siguió otro mazazo.

Viña recibió, dentro del área, un cabezazo del paraguayo Gustavo Gómez. Se acomodó y de volea vulneró, de nuevo, al cancerbero boliviano. El lateral uruguayo, tres minutos después, devolvió favores y habilitó, desde la banda, para que Veiga quedara frente a Rojas y lo derrotara otra vez.

La pesadilla en Sao Paulo aún no terminaba, pese a que el técnico académico hizo los cinco cambios en procura de que la humillación no fuera mayor. No pudo, y también fue notoria la falta de ritmo de sus hombres, que aún no disputan la liga boliviana debido a la pandemia.

Rony completó la manita luego de un pase exquisito, a tres dedos, de Wesley. El hábil extremo festejó con una serie de volteretas aéreas, símbolo de liberación de un equipo cuestionado por no enamorar, pero que camina con paso firme en su deseo de alzar la Libertadores por segunda vez.

© 2020 AFP