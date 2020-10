Nadal y Thiem se citan con Korda y Gaston, dos intrépidos veinteañeros

Anuncios Lee mas

París (AFP)

Rafael Nadal (2º ATP) y Dominic Thiem (3º) jugarán dos inesperados cruces de octavos de Roland Garros ante Sebastian Korda (212º) y Hugo Gaston (239º), dos veinteañeros convertidos en los primeros tenistas desde 2002 en llegar a la segunda semana desde más allá del puesto 200.

Los dos tenistas, ambos de 20 años, sucedieron al francés Arnaud di Pasquale, último en haber alcanzado los octavos partiendo desde más allá del Top-200.

- 'Mi gato se llama como él' -

"Es mi mayor ídolo. Todo lo que hace es perfecto. Incluso he llamado a mi gato como él. Eso explica cuánto lo quiero", señaló Korda, procedente de la clasificación e hijo de la figura de los 90 Petr Korda, finalista de Roland Garros en 1992 y ganador del Abierto de Australia en 1998.

Nadal superó la tercera ronda arrasando al italiano Stefano Travaglia (74º), 6-1, 6-4 y 6-0. "Ha sido mi mejor partido de esta edición", dijo tras exhibir paleta de golpes en su 'bautismo' bajo el nuevo techo retráctil de la Philippe Chatrier.

"El techo está muy arriba, no es comparable a una 'indoor' real. Es diferente, entra un poco de aire por los lados. Las sensaciones fueron buenas; no había viento, hacía frío pero no era extremo", describió el español en una jornada de perros en París, en la que el tenis se paró durante dos horas y media, salvo en la central, debido a un aguacero.

Tampoco sufrió Thiem, reciente ganador del US Open, ante el noruego Casper Ruud (30º); 6-4, 6-3 y 6-1.

Su próximo rival será el héroe del día, el pequeño (1,73 metros) Gaston, sensación francesa de la presente edición, a la que llegó con una invitación. Este viernes apeó al suizo Stan Wawrinka, triple ganador de Grand Slam, en cinco sets (2-6, 6-3, 6-3, 4-6 y 6-0).

"Es una locura lo que me está pasando. Intenté hacer mi juego, entré en la pista para ganar, aunque no lo pensaba realmente, pero hice todo lo posible", señaló.

También avanzó sin sobresaltos otro candidato como el alemán Alexander Zverev (7º), que se impuso al italiano Marco Cecchinato (110º) por 6-1, 7-5 y 6-3.

Entre los dos supervivientes argentinos, ambos de la generación de 1992, suerte dispar. Federico Coria (98º) dijo adiós ante el italiano Jannik Sinner 874º); 6-3, 7-5 y 7-5, y Diego Schwartzman (13º) apeó al eslovaco Norbert Gombos (106º); 7-6 (7/3), 6-3 y 6-3.

- Halep y Svitolina, presentes -

En categoría femenina la primera favorita Simona Halep y la tercera Elina Svitolina se impusieron con autoridad ante la estadounidense Amanda Anisimova (29ª WTA) y la rusa Ekaterina Alexandrova (31ª).

En la pista central Halep, que logró el título en 2018, venció en 54 minutos, por 6-0 y 6-1. La rumana se tomó la revancha de forma contundente sobre Anisimova, que la había eliminado en cuartos en 2019.

La ucraniana Svitolina sufrió más ante Alexandrova, a la que venció por 6-4 y 7-5 tras una hora y 40 minutos de juego.

"No fue un partido fácil, sabía que ella golpea fuerte y plano, tuve que correr mucho", dijo Svitolina, que pasó tanto tiempo en la cancha como en la ronda precedente, cuando se dejó un set ante la mexicana Renata Zarazúa (178ª); 6-3, 0-6 y 6-2.

También pasó de ronda Nadia Podoroska, 131ª WTA y procedente de la clasificación, por lo que ya ha ganado seis partidos, convirtiéndose en la primera argentina en la segunda semana del grande francés desde Gisela Dulko en 2011.

'La Rusa' batió a la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova (161ª) por 6-3 y 6-2, en una hora y 39 minutos.

"Es como un sueño hecho realidad, es un torneo maravilloso, no esperaba estos resultados. Me sentí muy bien, jugué muy sólida, cometí pocos errores, serví bien... Todo fue muy bien", analizó en inglés para los medios internacionales.

