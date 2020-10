Italia: Salvini declaró ante los tribunales por el bloqueo de un desembarco de migrantes

El exministro del Interior y actual líder de la Liga Norte, compareció por primera vez ante la justicia, que lo acusa de los delitos de secuestro y abandono de poder. Salvini enfrenta este proceso debido a su política migratoria de "puertos cerrados", con la que ha negado la llegada de numerosos barcos con migrantes y refugiados. El de 2019, el Gregoretti, arribó a Italia con 131 personas, pero el político retrasó su desembarco.

El líder ultraderechista de Italia, Matteo Salvini, enfrenta la justicia por su dura línea contra la migración y los desembarcos de migrantes. Salvini compareció este sábado a la primera audiencia del Tribunal de Catania, en Sicilia, que evalúa si será juzgado por bloquear durante cinco días a 131 migrantes dentro de un barco de la guardia costera, cuando en 2019 ejercía como ministro del Interior.

El político está acusado de supuestos abusos de migrantes, al retrasar el desembarco. Pero, en concreto, se le atribuyen los delitos de secuestro y abandono de sus funciones. En su defensa, Salvini alega que a bordo de esa embarcación había dos traficantes y que usó el tiempo de espera para garantizar su reubicación en otros países.

En esta primera vista de la audiencia preliminar, el juez Nuncio Sarpietro aceptó la petición de la defensa del líder de ultraderecha de llamar como testigos al primer ministro Giuseppe Conte; el canciller Luigi Di Maio, que entonces era viceprimer ministro; a la actual ministra del Interior, Luciana Lamorgese; y a quienes fueron ministros durante los hechos, a saber el de Transportes y Puertos Danilo Toninelli, y la funcionaria de Defensa Elisabetta Trenta.

El exministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, ofrece una rueda de prensa junto a su abogada, Giulia Bongiorno, tras la primera audiencia en el Tribunal de Catania, en Sicilia, Italia, el 3 de octubre de 2020. © Reuters/Antonio Parrinello

De esta manera, la próxima audiencia para testificación de testigos será el 20 de noviembre, a la que están llamados Conte, Trenta y Toninelli. El 4 de diciembre será el turno de Di Maio y Lamorgese.

La abogada de Salvini y senadora de la Liga, Giulia Bongiorno, pidió el fin del proceso al alegar que no existe ningún delito. Además, la defensa presentó un documento de 50 páginas argumentando que el mecanismo fue aplicado en varios episodios posteriores con migrantes, cuando él ya no estaba en Interior, y que no habían sido considerados ilegales.

Por su parte, la abogada que representa a varias asociaciones en este proceso, Daniela Ciancimino, explicó a la salida de la audiencia que el juez quiere adquirir más pruebas sobre el caso, con el testimonio de las personas citadas, y comprender así "la praxis de los desembarcos".

Salvini y su política de "puertos cerrados"

Durante sus catorce meses en el Ministerio del Interior, Salvini negó repetidamente a los barcos, que transportaban migrantes rescatados en el mar, el acceso a los puertos italianos. La política derivó en numerosos enfrentamientos con las ONG y en órdenes judiciales que autorizaron en algunas ocasiones los desembarcos.

La situación dejó a los migrantes, y a las organizaciones y grupos que los rescatan, atrapados en el mar durante semanas, antes de que las naciones europeas pudieran identificar un puerto dispuesto o tras la intervención de los tribunales.

Archivo-Imagen tomada de un video, que muestra al barco 'Alex', de la ONG Mediterránea, tras atracar en el puerto de Lampedusa, el 6 de julio de 2019, pese al veto de Italia. © Captura de vídeo de Reuters

La imputación en su contra fue posible, luego de que el pasado febrero el Senado votara para levantarle la inmunidad parlamentaria, allanando el camino para un posible juicio por secuestro y abandono de poder. De darse una sentencia en su contra, podría enfrentarse hasta una pena de 15 años de cárcel.

El primer caso por el que se le acusa y por el que declaró este día 3 de octubre se remite a los meses de julio y agosto de 2019, cuando bloqueó la entrada del barco Gregoretti con 131 migrantes a bordo, durante cinco días, hasta que un juez aprobó su desembarco en Augusta (Sicilia).

Hay un segundo caso en su contra, para el cual la Cámara Alta también le retiró la inmunidad y por el que está señalado de negarse a permitir la entrada a Sicilia de 164 migrantes en un barco de rescate. Para este asunto todavía está pendiente una audiencia preliminar.

Salvini afirma que está dispuesto a enfrentar los cargos para limpiar su nombre. Sin embargo, luchó por mantener la inmunidad en un tercer caso, que se presentó cuando aún era ministro, y obtuvo protección contra el enjuiciamiento, por no permitir que 190 migrantes arribaran desde otro barco de la guardia costera en agosto de 2018.

Salvini sigue siendo el líder del partido más popular del país, incluso tras perder apoyo en las encuestas. Su caída inició cuando perdió su puesto en el gabinete, en un intento fallido por derrocar al Gobierno italiano en agosto de 2019. En cambio, el Movimiento 5 Estrellas formó una nueva coalición con el Partido Demócrata de centro-izquierda, lo que empujó a la Liga de Salvini a estar en la oposición.

Matteo Salvini ha convertido su situación judicial en una especie de manifestación política, al organizar eventos públicos para criticar al Gobierno de Conte.

