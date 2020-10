Garín se queda sin gasolina ante Kachanov y se despide Roland Garros

Anuncios Lee mas

París (AFP)

El chileno Christian Garín (22º), sin la energía suficiente para un duelo de alto nivel, cayó en su primera participación en la tercera ronda de Roland Garros ante el ruso Karen Kachanov (16º), por 2-6, 6-3, 6-4 y 6-2, este sábado en una desangelada pista 14 del complejo parisino.

Con frío, nubes y casi sin espectadores por las restricciones sanitarias, la primera raqueta chilena cedió ante Kachanov en dos y horas y 29 minutos, en un partido que combinó pasajes brillantes con muchos errores por las dos partes.

Ambos jugadores, muy inseguros con el servicio, tuvieron un 50% en bolas de 'break', pero Kachanov duplicó las roturas (8/16, por 4/8 del chileno).

Con 1-1 en el marcador, Garín tenía el impulso del segundo set ganado y estuvo a punto de iniciar el tercero con rotura, en un 'game' de alto nivel. Finalmente Kachanov lo salvó y se terminó apuntando la manga, tras un intercambio de 'breaks' que cayó de su lado.

"Fue una gran opción y no la aproveché, hasta el 3-3 del tercer set el partido fue muy parejo. Estoy triste y desilusionado por lo que pasó luego", dijo Garín.

Antes de iniciar la cuarta manga, Garín pidió tiempo muerto médico por una molestia en un aductor, desveló en rueda de prensa. Directo al triunfo, Kachanov solventó en solo 27 minutos.

- Molestia en un aductor -

"A mitad del tercer set sentí algo, pero da igual, prefiero no dar más detalles, no sé ni lo que tengo porque no me ha visto el médico", se limitó a decir Garín sobre su lesión.

El 'tallo' ruso jugará por un puesto en cuartos con el ganador del duelo que cierra la jornada en la Philippe Chatrier, el número 1 mundial Novak Djokovic ante el colombiano Daniel Galán, 152º de la ATP y procedente de la clasificación.

Garín, de 24 años, se despide con su mejor participación en un grande. Especialista en polvo de ladrillo, tiene un balance de 15 triunfos y cuatro derrotas esta temporada.

"Ahora tengo que parar un par de semanas, no me siento bien físicamente ni con energía. Son muchas semanas con malestar y cansancio. Llevo cinco meses fuera de casa y esto desgasta", dijo el chileno.

El número 22 mundial explicó que después del parón de cinco meses que tuvo el circuito debido a la pandemia no consiguió recuperar su ritmo de juego, "a excepción de las últimas dos semanas".

"He ganado dos partidos aquí y eso me tranquilidad. Hoy fue un poco raro porque no pude dar el 100%, debo todavía mejorar. Pero el hecho de estar aquí y poder vivir de nuevo del tenis me hace feliz, no pensé que jugaríamos este año", concluyó.

© 2020 AFP